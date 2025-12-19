Bomba: Mauro Icardi podría regresar a Italia para jugar en un grande

Dentro de la cancha,Mauro Icardi construyó una temible imagen a fuerza de goles, liderazgo en sus respectivos equipos y gran nivel en líneas generales. Sin embargo, las duras lesiones que ha sufrido y lo mediático de su vida lo privó de continuar en la elite. Después de una resurrección en Galatasaray, podría tener otra chance en el fútbol europeo.
Cabe destacar que el contrato del atacante con el club turco vence en junio, y por ahora no hay noticias respecto a una posible renovación. Si bien le ofrecieron la continuidad, desde la institución temen que la tentación por una nueva oportunidad en la élite lo convenza de irse.
En ese aspecto, el principal tema a resolver sería el sueldo, ya que Roma no puede igualar los seis millones de euros anuales que cobra, por lo que el rosarino tendría que resignar parte de su prima para fichar.
Pero el cuadro capitalino no es el único que sueña con la contratación de Mauro Icardi. A partir de la información que se filtró, el Milan y el Como también ofertarían, y en España ya suena como refuerzo de los humildes Oviedo y Elche. El que mencionó estos últimos clubes fue el periodista español Roberto Antolín, que aseguró: “La China Suárez ya le ha dicho que quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más, y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te dan la garantía en España y se vive muy bien”.