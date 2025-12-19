Bomba: Mauro Icardi podría regresar a Italia para jugar en un grande

El delantero estaría en tratativas para fichar por un club histórico de Italia, en el actual mercado de pases.

Dentro de la cancha, Mauro Icardi construyó una temible imagen a fuerza de goles, liderazgo en sus respectivos equipos y gran nivel en líneas generales. Sin embargo, las duras lesiones que ha sufrido y lo mediático de su vida lo privó de continuar en la elite. Después de una resurrección en Galatasaray, podría tener otra chance en el fútbol europeo.

Mauro Icardi podría firmar con la Roma: mauro icardi Mauro Icardi despierta el interés de varios elencos de Europa En esta ocasión, trascendió que el delantero argentino habría iniciado charlas con la Roma de Italia, para convertirse en el refuerzo del equipo que dirige Gian Piero Gasperini en este mismo mes de enero. Según estos rumores, lo que motivó a la Loba a buscar a Icardi es su jerarquía individual, los enormes números en Galatasaray (69 goles y 22 asistencias en 109 encuentros), y su experiencia previa con el Inter de Milán.

Cabe destacar que el contrato del atacante con el club turco vence en junio, y por ahora no hay noticias respecto a una posible renovación. Si bien le ofrecieron la continuidad, desde la institución temen que la tentación por una nueva oportunidad en la élite lo convenza de irse.

image Gasperini está detrás de la contratación de Mauro Icardi En ese aspecto, el principal tema a resolver sería el sueldo, ya que Roma no puede igualar los seis millones de euros anuales que cobra, por lo que el rosarino tendría que resignar parte de su prima para fichar.