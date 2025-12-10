Durísimo posteo de Mauro Icardi en las redes: "Me van a extrañar"

Icardi utilizó sus redes para desmentir una noticia:
El delantero desmintió la noticia de su desvinculación de la institución turca, y aseguró que cumplirá su contrato. “Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, aseguró con ironía en un posteo en las redes sociales.
La publicación comienza con dureza, destinada a un grupo de periodistas deportivos. "Entiendo que mi nombre les vende y que algunos “periodistas” turcos quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi “no renovación” de contrato… pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco", comenzó su descargo Icardi en su cuenta de Instagram.
Respecto a cuando podría ser su salida, el atacante puso como plazo la finalización de su contrato, dentro de seis meses: "¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?".
Finalmente, respecto a su futuro aclaró: "No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decision mía, de nadie más".
Mauro Icardi, injustamente señalado en lo deportivo:
Mauro Icardi fue el receptor de las críticas de la prensa turca tras la derrota del Galatasaray por 1 a 0 ante el Mónaco, por la sexta fecha de la Champions League. Luego, los comentarios por su presente se hicieron más fuertes en el triunfo por 3 a 2 ante Gençlerbirlii, donde el exPSG no pudo convertir por cuarto partido consecutivo.
Sin embargo, cabe destacar que su estadía en la institución del viejo continente ha sido muy positiva. A lo largo de sus primeros 107 partidos con dicha camiseta, anotó 68 goles y sumó 22 asistencias.
En ese período, salió elegido mejor futbolista del año (2023), mejor jugador de la temporada (2023/24), y máximo goleador (2023/24), mientras que ganó cinco títulos locales entre Ligas (3), Copa de Turquía y Supercopa.