Bomba: Batistuta dirigirá a Boca Unidos en el Federal A

La institución de Corrientes comunicó el comienzo del "Proyecto 2026", con la presencia de un apellido fuerte para el fútbol argentino.

Lucas Batistuta se hará cargo de Boca Unidos de Corrientes:

El conjunto de Corrientes oficializó el inicio de una nueva etapa en la interna del club y lo futbolístico con la presentación del denominado “Proyecto Boca Unidos 2026”, una iniciativa que combina el respaldo de inversores locales con una reestructuración integral del área deportiva. En ese marco, el club designó al hijo del Bati como su DT.

Con apenas 29 años, el nuevo técnico asumirá el desafío de liderar un proceso que busca consolidar a Boca Unidos como un equipo competitivo y con identidad, apoyado en una estructura renovada. Estará acompañado por José Villarruel como ayudante de campo y Hugo Díaz como preparador físico.

Lucas Batistuta llega a Boca Unidos tras un exitoso paso por Romang FC, donde se consagró tricampeón de la Liga de Reconquista desde diciembre de 2024. Además, conoce la institución desde adentro por su etapa como futbolista del club, experiencia que también sumó en Colón, Platense de Reconquista y el ascenso italiano, y que ahora intentará capitalizar desde el banco de suplentes en este nuevo desafío.

Así es el proyecto de Boca Unidos para el Federal A 2026:

Según trascendió, la idea de la dirigencia es respaldar al joven entrenador con un equipo de trabajo que combine conocimiento del ascenso y planificación a largo plazo.

El proyecto también incluye nombres de peso en otros roles fuertes, ya que José Chamot fue confirmado como director deportivo, mientras que Alberto Boggio ocupará el cargo de coordinador general, conformando un tridente dirigencial-deportivo que apunta a profesionalizar el funcionamiento del club en todas sus áreas.

El Torneo Federal A comenzará a mediados de marzo, y respetará el diseño de competencia de la temporada pasada. De todas formas, no hay confirmación respecto al fixture y los elencos que participarán en cada grupo (se especula con continuar con la división por cercanía geográfica). Si se confirma, ni el Chacarero ni el Globo se cruzarían en una primera instancia con Boca Unidos.

