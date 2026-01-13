13 de enero de 2026 - 16:10

Deportivo Maipú anunció cuatro amistosos de mucho peso

El Cruzado afrontará una serie de partidos preparatorios para la Primera Nacional ante rivales de jerarquía, buscando la mejor versión.

Deportivo Maipú se prepara para los amistosos de pretemporada

Deportivo Maipú se prepara para los amistosos de pretemporada

Foto:

Dep. Maipú
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Si algo tiene en claro Alexis Matteo, el entrenador del Deportivo Maipú, es que hay que superar la cosecha de puntos del 2025. Por eso diagramó una pretemporada muy fuerte desde lo físico, e igual de exigente desde lo futbolístico pensando en la Primera Nacional.

Leé además

De ser parte en el ascenso de Independiente Rivadavia a formar parte de Deportivo Maipú.

De la gloria con Independiente Rivadavia a un nuevo desafío: Deportivo Maipú suma a un campeón mendocino

Por Redacción Deportes
Arrancó la pretemporada del Deportivo Maipú.  

Deportivo Maipú arrancó la pretemporada con caras nuevas y varias despedidas

Por Redacción Deportes

El Cruzado decidió jugar fuerte respecto a los amistosos, y confirmó en las últimas horas un calendario más que interesante, con cuatro encuentros de mucho fuste que servirán para sacar conclusiones respecto a donde está parado el equipo.

La agenda de actividades del Deportivo Maipú:

image

Todo comenzará el sábado 17 de enero cuando visite en el estadio Hilario Sánchez de Pueblo Viejo a San Martín de San Juan, que viene de descender desde la Liga Profesional en la pasada temporada. Luego, el miércoles 21, será el turno de ponerse cara a cara con la reserva de Gimnasia y Esgrima en La Fortaleza.

El tercer encuentro promete ser emocionante. Será el domingo 25 de enero en Chile, ante el local Rangers de Talca. El viaje internacional del Botellero responde a la invitación a participar de la “Noche Rojinegra”, donde el conjunto oriundo de la Región del Maule presentará oficialmente a su plantel para la temporada 2026 en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

image
Deportivo Maipú comienza con la puesta a punto.

Deportivo Maipú comienza con la puesta a punto.

Finalmente, la ajetreada segunda quincena de enero culminará el jueves 29 de enero ante Godoy Cruz, en el Estadio Feliciano Gambarte. Se trata de un encuentro especial, que marcará la agenda para los dos cuadros que militan en la segunda categoría del fútbol argentino y servirá como antesala del cruce interzonal entre ambos, que se producirá el 21 de marzo con localía a definir.

En cuanto a los refuerzos, el Cruzado protagoniza un mercado de pases bastante activo que le permitió incorporar al arquero Luciano Peraggini, los volantes Juan Pablo Gobetto, Mateo Ortale y Fausto Montero (que vuelve tras una excelente etapa anterior), y los delanteros Juan Cruz Giacone y Luis Felipe Rivarola.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santiago Rodríguez, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima continúa cerrando refuerzos para la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

El tesoro retro de la Selección Argentina: vuelve la camiseta de 2006 para palpitar el próximo Mundial

Por Nicolás Salas
Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para su debut en Primera División.

Gimnasia y Esgrima disputó su primer amistoso de pretemporada ante Excursionistas: goles, rotación y derrota

Por Redacción Deportes
Alpine se desprende de Jack Doohan.

Alpine despidió a Jack Doohan y Franco Colapinto tiene vía libre total para 2026

Por Nicolás Salas