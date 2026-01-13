Deportivo Maipú anunció cuatro amistosos de mucho peso

El Cruzado afrontará una serie de partidos preparatorios para la Primera Nacional ante rivales de jerarquía, buscando la mejor versión.

Si algo tiene en claro Alexis Matteo, el entrenador del Deportivo Maipú, es que hay que superar la cosecha de puntos del 2025. Por eso diagramó una pretemporada muy fuerte desde lo físico, e igual de exigente desde lo futbolístico pensando en la Primera Nacional.

El Cruzado decidió jugar fuerte respecto a los amistosos, y confirmó en las últimas horas un calendario más que interesante, con cuatro encuentros de mucho fuste que servirán para sacar conclusiones respecto a donde está parado el equipo.

La agenda de actividades del Deportivo Maipú: image Todo comenzará el sábado 17 de enero cuando visite en el estadio Hilario Sánchez de Pueblo Viejo a San Martín de San Juan, que viene de descender desde la Liga Profesional en la pasada temporada. Luego, el miércoles 21, será el turno de ponerse cara a cara con la reserva de Gimnasia y Esgrima en La Fortaleza.

El tercer encuentro promete ser emocionante. Será el domingo 25 de enero en Chile, ante el local Rangers de Talca. El viaje internacional del Botellero responde a la invitación a participar de la “Noche Rojinegra”, donde el conjunto oriundo de la Región del Maule presentará oficialmente a su plantel para la temporada 2026 en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

image Deportivo Maipú comienza con la puesta a punto. Finalmente, la ajetreada segunda quincena de enero culminará el jueves 29 de enero ante Godoy Cruz, en el Estadio Feliciano Gambarte. Se trata de un encuentro especial, que marcará la agenda para los dos cuadros que militan en la segunda categoría del fútbol argentino y servirá como antesala del cruce interzonal entre ambos, que se producirá el 21 de marzo con localía a definir.