Deportivo Maipú anunció cuatro amistosos de mucho peso

Si algo tiene en claro Alexis Matteo, el entrenador del Deportivo Maipú, es que hay que superar la cosecha de puntos del 2025. Por eso diagramó una pretemporada muy fuerte desde lo físico, e igual de exigente desde lo futbolístico pensando en la Primera Nacional.
El Cruzado decidió jugar fuerte respecto a los amistosos, y confirmó en las últimas horas un calendario más que interesante, con cuatro encuentros de mucho fuste que servirán para sacar conclusiones respecto a donde está parado el equipo.
La agenda de actividades del Deportivo Maipú:
Todo comenzará el sábado 17 de enero cuando visite en el estadio Hilario Sánchez de Pueblo Viejo a San Martín de San Juan, que viene de descender desde la Liga Profesional en la pasada temporada. Luego, el miércoles 21, será el turno de ponerse cara a cara con la reserva de Gimnasia y Esgrima en La Fortaleza.
El tercer encuentro promete ser emocionante. Será el domingo 25 de enero en Chile, ante el local Rangers de Talca. El viaje internacional del Botellero responde a la invitación a participar de la “Noche Rojinegra”, donde el conjunto oriundo de la Región del Maule presentará oficialmente a su plantel para la temporada 2026 en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.
En cuanto a los refuerzos, el Cruzado protagoniza un mercado de pases bastante activo que le permitió incorporar al arquero Luciano Peraggini, los volantes Juan Pablo Gobetto, Mateo Ortale y Fausto Montero (que vuelve tras una excelente etapa anterior), y los delanteros Juan Cruz Giacone y Luis Felipe Rivarola.