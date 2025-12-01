Fixture confirmado del torneo "Súper Rugby Américas" 2026

La mayor competencia del continente vuelve al ruedo y se confirmó el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. Recordemos, que el campeón de este año fue Peñarol de Uruguay.

A poco más de un mes de comenzar las respectivas pretemporadas se dio a conocer el esquema del certamen, que contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).

El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.

Por otra parte, algunas de las franquicias argentinas confirmaron parte de su staff técnico de cara al 2026. Capibaras XV designó a Nicolás Galatro como head coach y Nicolás Vergallo como entrenador asistente.

Por su parte, Dogos XV anunció a Diego Ghiglione como head coach y Stefano Ambrosio y Galo Álvarez Quiñones como asistentes. Si hablamos de Pampas, la franquicia bonaerense volverá a tener a Juan Manuel Leguizamón como líder y a Rodrigo Martínez como entrenador de forwards y Sergio Carossio como entrenador de scrum.

La novedad será la vuelta de Sebastián Yavícoli como nuevo entrenador asistente (lo había hecho en 2023) en lugar de Nicolás Vergallo. En cuanto a Tarucas, se mantendrán los tres entrenadores que trabajaron en su temporada debut: Álvaro Galindo, Sebastián Vidal y Diego Ternavasio.

Calendario completo del Súper Rugby Américas

Fecha 1

Viernes 20 de febrero Dogos XV vs. Cobras Brasil Rugby

Viernes 20 de febrero Tarucas vs. Selknam

Sábado 21 de febrero Yacare XV vs. Pampas

Sábado 21 de febrero Capibaras XV vs. Peñarol

Fecha 2

Viernes 27 de febrero Peñarol vs. Tarucas

Sábado 28 de febrero Capibaras XV vs. Cobras Brasil Rugby

Sábado 28 de febrero Pampas vs. Dogos XV

Fecha 3

Viernes 6 de marzo Pampas vs. Capibaras XV

Viernes 6 de marzo Tarucas vs. Dogos XV

Fecha 4

Viernes 13 de marzo Tarucas vs. Pampas

Sábado 14 de marzo Yacare XV vs. Capibaras XV

Sábado 14 de marzo Dogos XV vs. Selknam

Fecha 5

Viernes 20 de marzo Dogos XV vs. Peñarol

Sábado 21 de marzo Selknam vs. Capibaras XV

Sábado 21 de marzo Yacare XV vs. Tarucas

Domingo 22 de marzo Cobras Brasil Rugby vs. Pampas

Fecha 6

Viernes 27 de marzo Tarucas vs. Cobras

Sábado 28 de marzo Selknam vs. Pampas

Lunes 30 de marzo Dogos XV vs. Capibaras XV

Fecha 7

Viernes 10 de abril Pampas vs. Peñarol

Sábado 11 de abril Yacare XV vs. Dogos XV

Lunes 13 de abril Capibaras XV vs. Tarucas

Fecha 8

Viernes 17 de abril Pampas vs. Yacare XV

Domingo 19 de abril Cobras Brasil Rugby vs. Dogos XV

Domingo 19 de abril Selknam vs. Tarucas

Lunes 20 de abril Peñarol vs. Capibaras XV

Fecha 9

Viernes 24 de abril Dogos XV vs. Pampas

Domingo 26 de abril Cobras Brasil Rugby vs. Capibaras XV

Lunes 27 de abril Tarucas vs. Peñarol

Fecha 10

Viernes 1° de mayo Capibaras XV vs. Pampas

Sábado 2 de mayo Dogos XV vs. Tarucas

Fecha 11

Viernes 8 de mayo Capibaras XV vs. Yacare XV

Sábado 9 de mayo Selknam vs. Dogos XV

Lunes 11 de mayo Pampas vs. Tarucas

Fecha 12

Viernes 22 de mayo Pampas vs. Cobras Brasil Rugby

Viernes 22 de mayo Peñarol vs. Dogos XV

Sábado 23 de mayo Capibaras XV vs. Selknam

Sábado 23 de mayo Tarucas vs. Yacare XV

Fecha 13

Viernes 13 de mayo Capibaras XV vs. Dogos XV

Viernes 29 de mayo Pampas vs. Selknam

Sábado 30 de mayo Cobras Brasil Rugby vs. Tarucas

Fecha 14

Viernes 5 de junio Peñarol vs. Pampas

Viernes 5 de junio Dogos XV vs. Yacare XV

Viernes 5 de junio Tarucas vs. Capibaras XV

Semifinales

Viernes 12 de junio 1º vs 4º y 2° vs. 3°

Final

Viernes 19 de junio