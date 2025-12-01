Fixture confirmado del torneo "Súper Rugby Américas" 2026

La mayor competencia del continente vuelve al ruedo y se confirmó el camino de las franquicias argentinas en el Súper Rugby Américas 2026. Recordemos, que el campeón de este año fue Peñarol de Uruguay.
Argentina sumará un nuevo equipo que es Capibaras XV, que representará a las uniones de Rugby de la zona del Litoral.
A poco más de un mes de comenzar las respectivas pretemporadas se dio a conocer el esquema del certamen, que contará con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV, Dogos XV, Pampas y Tarucas (por Argentina), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).
El sistema de competencia será de dos ruedas todos contra todos, y los cuatro mejores accederán a semifinales, instancia programada para el viernes 12 de junio, mientras que la gran final se disputará el viernes 19 de junio.
Por otra parte, algunas de las franquicias argentinas confirmaron parte de su staff técnico de cara al 2026. Capibaras XV designó a Nicolás Galatro como head coach y Nicolás Vergallo como entrenador asistente.
Por su parte, Dogos XV anunció a Diego Ghiglione como head coach y Stefano Ambrosio y Galo Álvarez Quiñones como asistentes. Si hablamos de Pampas, la franquicia bonaerense volverá a tener a Juan Manuel Leguizamón como líder y a Rodrigo Martínez como entrenador de forwards y Sergio Carossio como entrenador de scrum.
La novedad será la vuelta de Sebastián Yavícoli como nuevo entrenador asistente (lo había hecho en 2023) en lugar de Nicolás Vergallo. En cuanto a Tarucas, se mantendrán los tres entrenadores que trabajaron en su temporada debut: Álvaro Galindo, Sebastián Vidal y Diego Ternavasio.
Fecha 1
Viernes 20 de febrero Dogos XV vs. Cobras Brasil Rugby
Viernes 20 de febrero Tarucas vs. Selknam
Sábado 21 de febrero Yacare XV vs. Pampas
Sábado 21 de febrero Capibaras XV vs. Peñarol
Fecha 2
Viernes 27 de febrero Peñarol vs. Tarucas
Sábado 28 de febrero Capibaras XV vs. Cobras Brasil Rugby
Sábado 28 de febrero Pampas vs. Dogos XV
Fecha 3
Viernes 6 de marzo Pampas vs. Capibaras XV
Viernes 6 de marzo Tarucas vs. Dogos XV
Fecha 4
Viernes 13 de marzo Tarucas vs. Pampas
Sábado 14 de marzo Yacare XV vs. Capibaras XV
Sábado 14 de marzo Dogos XV vs. Selknam
Fecha 5
Viernes 20 de marzo Dogos XV vs. Peñarol
Sábado 21 de marzo Selknam vs. Capibaras XV
Sábado 21 de marzo Yacare XV vs. Tarucas
Domingo 22 de marzo Cobras Brasil Rugby vs. Pampas
Fecha 6
Viernes 27 de marzo Tarucas vs. Cobras
Sábado 28 de marzo Selknam vs. Pampas
Lunes 30 de marzo Dogos XV vs. Capibaras XV
Fecha 7
Viernes 10 de abril Pampas vs. Peñarol
Sábado 11 de abril Yacare XV vs. Dogos XV
Lunes 13 de abril Capibaras XV vs. Tarucas
Fecha 8
Viernes 17 de abril Pampas vs. Yacare XV
Domingo 19 de abril Cobras Brasil Rugby vs. Dogos XV
Domingo 19 de abril Selknam vs. Tarucas
Lunes 20 de abril Peñarol vs. Capibaras XV
Fecha 9
Viernes 24 de abril Dogos XV vs. Pampas
Domingo 26 de abril Cobras Brasil Rugby vs. Capibaras XV
Lunes 27 de abril Tarucas vs. Peñarol
Fecha 10
Viernes 1° de mayo Capibaras XV vs. Pampas
Sábado 2 de mayo Dogos XV vs. Tarucas
Fecha 11
Viernes 8 de mayo Capibaras XV vs. Yacare XV
Sábado 9 de mayo Selknam vs. Dogos XV
Lunes 11 de mayo Pampas vs. Tarucas
Fecha 12
Viernes 22 de mayo Pampas vs. Cobras Brasil Rugby
Viernes 22 de mayo Peñarol vs. Dogos XV
Sábado 23 de mayo Capibaras XV vs. Selknam
Sábado 23 de mayo Tarucas vs. Yacare XV
Fecha 13
Viernes 13 de mayo Capibaras XV vs. Dogos XV
Viernes 29 de mayo Pampas vs. Selknam
Sábado 30 de mayo Cobras Brasil Rugby vs. Tarucas
Fecha 14
Viernes 5 de junio Peñarol vs. Pampas
Viernes 5 de junio Dogos XV vs. Yacare XV
Viernes 5 de junio Tarucas vs. Capibaras XV
Semifinales
Viernes 12 de junio 1º vs 4º y 2° vs. 3°
Final
Viernes 19 de junio