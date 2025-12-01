Rugby: Una discreta actuación en Dubai tuvieron Los Pumas siete

Un fin de semana de mucho aprendizaje para el seleccionado argentino. Los Pumas 7’s de Rugby no tuvieron el torneo que esperaban por lo logrado en los últimos excepcionales años.

Los Pumas 7’s volvieron al ruedo en Dubai, la primera etapa de la temporada 2025/26. El debut no fue el esperado ya que el seleccionado nacional cayó en sus dos primeras presentaciones, en primera instancia ante Fiji por 26-19 y luego categóricamente ante Francia por 59-7. Sin embargo, Argentina se repuso y consiguió cerrar el primer día de competencias con una victoria 19-14 ante Sudáfrica, campeón de la última temporada.

El recambio y el proceso son dos conceptos que Santiago Gómez Cora repitió durante la pretemporada y tal es así que tuvieron su gran debut con la camiseta albiceleste Eliseo Morales, Valentín Maldonado, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc; estos últimos dos con try incluido.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora ya tiene la cabeza puesta en la siguiente etapa, la cual se desarrollará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el que compartirán el grupo B junto a Australia, Francia y España .

El primer encuentro de la jornada fue ante España por las semifinales del quinto puesto. A pesar de comenzar perdiendo al minuto de juego, Argentina se hizo fuerte y cerró un primer tiempo de lujo con cuatro tries para irse al descanso 28-5.

Sin embargo, la segunda parte fue totalmente lo opuesto. España se repuso y el seleccionado argentino volvió a bajar su nivel, tal es así que el conjunto europeo conquistó el ingoal nacional en cuatro oportunidades durante la segunda mitad para llevarse el partido 31-28.

Santiago Gómez Cora designó a los siguientes jugadores para enfrentar a España: Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. Valentín Maldonado no sumó minutos

Para el partido por el séptimo puesto, Argentina enfrentó a Gran Bretaña. Un duelo muy disputado de principio a fin. En los primeros siete minutos el conjunto británico golpeó por duplicado, pero Luciano González apareció con un try y una conversión para irse al descanso 7-12.

En la segunda mitad parecía que Los Pumas 7’s se acomodaban cuando Marcos Moneta en primera instancia, y luego Martiniano Arrieta, quien apoyó su primer try con la camiseta argentina, conquistaban el ingoal rival para pasar al frente por primera vez en el partido (19-12).

Sin embargo, Gran Bretaña volvía a ser efectivo en ataque con dos nuevos tries que dejaban en el octavo puesto del certamen a Argentina. Victoria británica por 24-19.

El equipo argentino formó de la siguiente manera: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac. No ingresó Santino Zangara.