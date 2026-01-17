El camino que espera al team de Argentina en el Rugby reducido femenino

En Dubái se está disputando la SVNS de Rugby división 3 y Argentina tuvo una gran performance en la fase clasificatoria y ahora espera por una de las semis

Rugby. El elenco nacional de rugby femenino espera llegar al máximo círculo este año y han trabajado en forma intensa para lograr este gran objetivo

Rugby. La capitana, Paula Pedrozo lleva la guinda en uno de los tantos partidos que han tenido las chicas argentinas

Si las chicas de Argentina, del equipo nacional de rugby reducido, logran superar el escollo de Dubái y lleguan al siguiente nivel, se encontrarán en la SVNS División 2 con potencias y rivales directos como China, Kenia, España y Brasil.

Este bloque de seis equipos se verá las caras en un exigente tour de tres etapas 1. Nairobi (Kenia): 14 y 15 de febrero.

2. Montevideo (Uruguay): 21 y 22 de marzo.

3. San Pablo (Brasil): 28 y 29 de marzo.

El premio mayor: el SVNS World Championship Rugby femenino ¿Qué hay en juego al final del camino? Los cuatro mejores equipos de la División 2 se unirán a la elite de los ocho seleccionados que hoy disputan el SVNS Series (la primera división). Juntos, conformarán el cuadro del SVNS World Championship, que este año constará de tres paradas de altísimo voltaje: Valladolid (29 al 31 de mayo), Hong Kong (17 al 19 de abril) y el gran cierre en Burdeos (5 al 7 de junio).

Las argentinas tendrán un partido importantísimo por semis este domingo a las 4.50 (hora argentina) ante República Checa y si obtienen la victoria tendrán su pasaje, además de la final del torneo, al SVNS División 2. La otra semifinal la disputarán Sudáfrica y Polonia a las 4.28.