17 de enero de 2026 - 18:54

El camino que espera al team de Argentina en el Rugby reducido femenino

En Dubái se está disputando la SVNS de Rugby división 3 y Argentina tuvo una gran performance en la fase clasificatoria y ahora espera por una de las semis

Rugby. La capitana, Paula Pedrozo lleva la guinda en uno de los tantos partidos que han tenido las chicas argentinas

Foto:

UAR
Rugby. El elenco nacional de rugby femenino espera llegar al máximo círculo este año y han trabajado en forma intensa para lograr este gran objetivo

Foto:

UAR
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Si las chicas de Argentina, del equipo nacional de rugby reducido, logran superar el escollo de Dubái y lleguan al siguiente nivel, se encontrarán en la SVNS División 2 con potencias y rivales directos como China, Kenia, España y Brasil.

Este bloque de seis equipos se verá las caras en un exigente tour de tres etapas

1. Nairobi (Kenia): 14 y 15 de febrero.

2. Montevideo (Uruguay): 21 y 22 de marzo.

3. San Pablo (Brasil): 28 y 29 de marzo.

Las argentinas tendrán un partido importantísimo por semis este domingo a las 4.50 (hora argentina) ante República Checa y si obtienen la victoria tendrán su pasaje, además de la final del torneo, al SVNS División 2. La otra semifinal la disputarán Sudáfrica y Polonia a las 4.28.

