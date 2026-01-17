Argentina está en semis del rugby reducido

En estas horas se disputa en Dubái una nueva etapa del SVNS 3, donde el elenco de Rugby reducido de Argentina, en su capítulo femenino, tuvo una excelente performance en el primer día de competencia. Durante la dominical, las denominadas las Yaguaretés se miden con República Checa en una de las semifinales y en la otra llave se medirán Sudáfrica ante Polonia.

En la rama femenina , las denominadas Yaguaretés integraron la zona "B" donde venció a sus similares de Samoa, Polonia y Colombia. Así completó una primera jornada perfecta.

En tanto, en el otro emparejamiento, el "A", estuvieron Sudáfrica, República Checa, Tailandia y México.

Las Yaguaretés abrieron su participación con un contundente 45 a 0 frente a la selección de Samoa. El equipo dirigido por Nahuel García dominó el trámite del partido de principio a fin gracias a una notable superioridad física y efectividad en ataque. Sofía González fue la máxima anotadora del encuentro con 16 puntos, mientras que Magalí Gervasio hizo su debut absoluto con la camiseta del seleccionado, aportando su primer try con la albiceleste. En total fueron siete tries y cinco conversiones las conseguidas en el debut.

Para este encuentro, Las Yaguaretés salieron a la cancha con Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich; en tanto, ingresaron en la segunda etapa Candela Delgado, Magalí Gervasio, Antonella Reding, Milagros Lecuona y Azul Medina. Los tries fueron obra de Escalante, González y Rodich -las tres por duplicado- y de la debutante Gervasio. Asimismo, las conversiones fueron conseguidas por González en tres oportunidades y Escalante en dos.

Vencieron a Polonia

En el segundo partido del día, el seleccionado nacional enfrentó a Polonia, uno de los equipos más fuertes del grupo. Argentina golpeó al minuto de juego tras el try de Cristal Escalante y posterior conversión de Sofía González. Con una jugadora menos tras la tarjeta amarilla a María Taladrid, a pesar de una férrea defensa nacional, Polonia llegó al descuento tras una conquista sin conversión. En el cierre de la primera mitad, Talía Rodich apoyó sobre la bandera para irse al descanso 12-5. En la segunda parte, Las Yaguaretés continuaron con una defensa inquebrantable y un ataque efectivo, tal es así que Sofía González y Antonella Reding conquistaron el ingoal polaco para cerrar el encuentro 22-5.

Para enfrentar a Polonia, Nahuel García designó la siguiente formación: Malena Díaz, Cristal Escalante, María Taladrid, Virginia Brígido, Paula Pedrozo (capitana), Sofía González y Talía Rodich; en tanto, ingresaron Candela Delgado, Magalí Gervasio, Antonella Reding, Milagros Lecuona y Azul Medina. Los tries argentinos los marcaron Cristal Escalante, Talía Rodich, Sofía González y Antonella Reding. Sofía González acertó una conversión.

Por el último encuentro de la fase de grupos, Las Yaguaretés enfrentaron a Colombia. Argentina tuvo el control en el primer tiempo aunque la defensa Colombiana resistía hasta que Paula Pedrozo con un rastrón y corrida rompió la defensa y anotó el primer try del encuentro que luego Sofía González convirtió con el pie. En la última juagada de la primera parte Virginia Brígido anotó el segundo y último try del encuentro convertido por Cristal Escalante. El segundo tiempo se vió un partido más cerrado con una defensa del seleccionado argentino que no mostró fisuras cuando Colombia atacaba y no hubo más puntos y las argentinas vencieron al conjunto colombiano por 14-0.

Para cerrar la jornada, así salieron Las Yaguaretés. Malena Díaz, Cristal Escalante, Azul Medina, Virginia Brígido , Paula Pedrozo, Sofía González y Candela Delgado. En el banco de suplentes estaban María Taladrid, Antonella Reding, Talía Rodich, Magalí Gervasio y Milagros Lecuona.

Los tries argentinos los marcaron Paula Pedrozo y Virginia Brígido. Cristal Escalante y Sofía González aportaron con una conversión cada una.

Lo que se viene en el seven de Dubái

Tras una jornada con rugby de buen nivel, Las Yaguaretés consiguieron el pase a semifinales luego de terminar primeras invictas del Grupo B. El seleccionado argentino se mostró muy contundente a la hora de atacar y una defensa muy difícil de romper que solo recibió 5 puntos en contra en los tres partidos jugados. La semifinal será frente a República Checa desde las 04.50 de la mañana de este domingo.