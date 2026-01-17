17 de enero de 2026 - 19:19

Tenis: Nueve argentinos en el Abierto de Australia

Esta noche inicia el primer Grand Slam de tenis del año en Australia y la legión argentina estará presente con sus mejores raquetas

Tenis. Francisco Cerúndolo será una de las cartas fuertes que tendrá el team de Argentina en este nuevo Australian Open

Por Gonzalo Tapia

El mundo del tenis se paralizará por dos semanas, en la ciudad de Melbourne, desde este sábado por la noche hasta el 1 de febrero, gracias al desarrollo del Abierto de Australia Open 2026, primer torneo de Grand Slam del año. Como en cada uno de los grandes eventos en este deporte, la bandera Argentina dirá presente en el cuadro principal. En esta ocasión, nueve jugadores competirán en Melbourne: ocho en el cuadro masculino y una en el femenino.

Los jugadores de tenis nacionales. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña jugarán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

Del lado de caballeros, estarán Francisco Cerúndolo (21° del ranking mundial), Sebastián Báez (36°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Martín Etcheverry (62°), Francisco Comesaña (68°), Mariano Navone (74°), Juan Manuel Cerúndolo (87°) y Thiago Agustín Tirante (103°). En damas, Solana Sierra (62°) hará su debut absoluto en el main draw de este major.

Programa de partidos de los jugadores de tenis de Argentina

  • Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic: desde las 21hs (Cancha 2) - ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

  • Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang: no antes de las 22.40hs (Margaret Court Arena) - ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

  • Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics: no antes de las 23.20hs (Cancha 3) - ESPN 3 y Disney+ Plan Premium

  • Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson: no antes de las 00.00 (Cancha 7) - ESPN 3 y Disney+ Plan Premium.

¿Y los demás?

El resto de los jugadores del país harán sus respectivos estrenos en el segundo día de acción, entre la noche del domingo 18 y la madrugada del lunes 19, con horarios y canchas a confirmar.

  • Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard

  • Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson

  • Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic

  • Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic

  • Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima

