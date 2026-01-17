17 de enero de 2026 - 20:54

Argentina brilló en el Dakar 2026: Benavides y Cavigliasso entre los grandes protagonistas

La legión argentina destacó con victorias, podios y grandes desempeños en el Rally más exigente del mundo. Con 14 victorias de etapa y una gran actuación en diversas categorías.

Kevin Benavides tuvo un gran debut en la categoría de autos. Aquí junto a su hermano, Luciano, que se consagró campeón en motos.

Kevin Benavides tuvo un gran debut en la categoría de autos. Aquí junto a su hermano, Luciano, que se consagró campeón en motos. 

El Rally Dakar 2026 dejó una vez más en claro que los pilotos argentinos siguen siendo una de las fuerzas más potentes de la competencia. En una edición que, aunque lejos de Sudamérica, se sigue disputando en Arabia Saudita, el desempeño de la legión argentina fue destacado. En total, fueron 14 victorias de etapa, 14 top ten en cuatro categorías y una notable performance que incluyó dos podios, siendo Luciano Benavides el gran protagonista con su épica victoria en la categoría de motos.

Luciano Benavides y un triunfo épico en motos

El salteño Luciano Benavides se coronó campeón en motos, dejando una huella imborrable en esta edición del Dakar. Su victoria representó un logro excepcional no solo para él, sino también para el automovilismo argentino en general. La forma en que Benavides mantuvo su concentración y energía durante los 14.000 kilómetros de competencia fue un verdadero testimonio de su habilidad y resistencia.

Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026.

Luciano Benavides es campeón del Dakar 2026.

Cavigliasso y Pertegarini, en un Dakar de superación

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, la dupla argentina de UTV, lograron un valioso tercer lugar en la categoría Challenger, luego de superar una dura prueba que incluyó la rotura del radiador que casi les cuesta la victoria. Pese a este contratiempo, lograron reponerse y asegurar el podio con gran destreza, sumando puntos claves para su equipo en la lucha por el campeonato mundial de Rally Raid.

Navegantes y conductores argentinos en la alta competencia

Un aspecto a resaltar en esta edición fue la calidad de los navegantes argentinos, quienes están cada vez más presentes en los vehículos de las principales escuadras internacionales. A medida que la competición avanza, los pilotos argentinos también ocupan un rol fundamental como navegantes, contribuyendo a la estrategia y dirección de las competencias. Este Dakar fue testigo de un aumento significativo en su presencia y nivel competitivo.

image
Podio. El matrimonio cordobés integrado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, lograron terminar terceros en la categoría Challenger (prototipos de vehículos UTV).

Podio. El matrimonio cordobés integrado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, lograron terminar terceros en la categoría Challenger (prototipos de vehículos UTV).

La pareja cordobesa

El matrimonio cordobés, conocido por su gran desempeño en el Dakar, tuvo que lidiar con la mala suerte en la etapa 8 cuando una piedra dañó el radiador de su vehículo. Sin embargo, Nicolás y Valentina mantuvieron la calma, lograron recuperar posiciones y terminaron quintos en la clasificación general, asegurando un lugar en el podio a nivel global.

Nicolás Cavigliasso comentó: "Pensamos que teníamos muchas chances, pero la etapa 8 nos jugó una mala pasada. A pesar de eso, seguimos luchando y pasamos de ser quintos a terceros en la general, lo que demuestra el nivel de la competencia argentina".

Por su parte, Valentina Pertegarini manifestó: "El sabor amargo de saber que pudimos lograr la victoria, pero nos quedamos con lo bueno de haber terminado un Dakar con un gran resultado".

Kevin Benavides y un Debut prometedor en autos

El salteño Kevin Benavides, quien debutó en la categoría de autos en este Dakar, hizo historia al conseguir su tercera victoria parcial en esta modalidad y terminar en la séptima posición general junto a Lisandro Sisterna. Su desempeño fue uno de los grandes logros de la delegación argentina, sumando experiencia para futuros desafíos en el Rally Dakar.

Destacados en side by side y motos con resultados positivos

En la categoría de UTV, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi lograron el quinto lugar, mientras que el bonaerense Manuel Andújar también mostró un gran rendimiento con un séptimo puesto. En la categoría de motos, los argentinos Juan Santiago Rostan y Leonardo Cola, con motos KTM, finalizaron en posiciones meritorias a pesar de las dificultades logísticas y económicas que afrontaron para participar en la competencia.

image
Benjamín Pascual concluyó tercero con una moto eléctrica en la categoría Mission 1000.

Benjamín Pascual concluyó tercero con una moto eléctrica en la categoría Mission 1000.

Innovación en la Mission 1000: Pascual y la moto eléctrica

En la divisional Mission 1000, dedicada a vehículos propulsados por energías alternativas, el cordobés Benjamín Pascual se destacó al completar la competencia con su moto eléctrica Segway. Esta categoría no mide la velocidad, sino que se centra en la autonomía de los vehículos. La victoria fue para la tripulación española de un camión híbrido, pero la participación de Pascual dejó en claro el potencial de los vehículos eléctricos en el Dakar del futuro.

image
El navegante mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas Del Río, se ubicaron en el cuarto puesto en la general en su categoría.

El navegante mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas Del Río, se ubicaron en el cuarto puesto en la general en su categoría.

El Dakar Internacional, un escenario para los argentinos

A pesar de que el Dakar dejó Sudamérica hace siete años, los pilotos argentinos siguen siendo un referente a nivel mundial. Este año, además de los ya mencionados, se sumaron otros competidores entre ellos, el mendocino y navegante Bruno Jacomy, quien junto al piloto chileno Lucas Del Rio, ocuparon el cuarto puesto en la general. El mismo lugar ocupó el navegante (y bombero) bonaerense Augusto Sanz.

Mostrando de esta manera el talento y la competitividad del automovilismo argentino en el escenario más desafiante del mundo.

