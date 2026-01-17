El mundo del Tenis está de luto: falleció Guillermo Salatino

El reconocido periodista falleció a los 80 años por una complicación médica. Fue una de las voces emblemáticas del deporte en Argentina.

El mundo del Tenis recibió una dura y triste noticia este sábado, con el fallecimiento de Guillermo Salatino. El periodista deportivo, especializado en la mencionada disciplina, murió a los 80 años tras estar varios días delicado de salud. La Asociación Argentina, y las redes sociales se expresaron con dolor y gratitud.

Según trascendió, Salatino se encontraba internado en una clínica de Buenos Aires a la espera de una cirugía de cadera cuando su cuadro sufrió una complicación. Si bien ya había cierta preocupación por su estado de salud, su partida cayó como un baldazo de agua fría dentro del ambiente que frecuentaba.

La Asociación de Tenis despidió a Salatino: image Muestra de ello es la declaración oficial de la Asociación Argentina de Tenis, que aseguró: "Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

Con una amplia trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales, Salatino se ganó el respeto de muchos protagonistas, y el cariño del público que esperaba sus columnas de opinión sobre el presente y el pasado del Tenis. A lo largo de toda su carrera, recorrió 300 competencias distintas de las cuales 145 correspondieron a eventos de relevancia global: cubrió 42 ediciones de Roland Garros, 42 de Wimbledon, 43 US Open y 18 Australian Open.