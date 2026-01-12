12 de enero de 2026 - 16:59

Tenis: cómo les fue a los argentinos en la qualy del Australian Open

En la primera jornada de clasificación en Melbourne, el tenis argentino registró tres victorias y tres derrotas entre sus representantes.

Un día con saldo equilibrado para el tenis argentino en el Australian Open.

Un día con saldo equilibrado para el tenis argentino en el Australian Open.

Entre los que consiguieron avanzar se destacó Julia Riera, quien venció en tres sets a la japonesa Ena Shibahara y se metió en la segunda ronda de la qualy. Otra victoria importante en el cuadro femenino fue la de Jazmín Ortenzi, que logró dar vuelta su partido tras perder el primer set y selló su pase a la siguiente etapa. En el cuadro masculino, el experimentado Marco Trungelliti también festejó al imponerse a Philip Sekulic con un marcador favorable.

Gran victoria de Julia Riera para seguir firme en la clasificación.

Los que no pudieron avanzar en el Australian Open

En el otro extremo del balance quedaron las caídas de Alex Barrena, Genaro Olivieri y Facundo Díaz Acosta, quienes no pudieron superar sus respectivos debuts y quedaron eliminados en la primera ronda de la qualy. Cada uno de ellos luchó punto a punto, pero no logró el resultado necesario para seguir avanzando en Melbourne.

Mañana será el turno de otros argentinos en acción, entre los que buscarán dar el siguiente paso están Román Burruchaga y Juan Pablo Ficovich en el cuadro masculino, mientras que Lourdes Carlé y Luisina Giovannini buscarán su lugar en el main draw del Grand Slam en el lado femenino.

Alex Barrena no pudo avanzar de ronda tras una dura derrota.

Con un inicio de qualy lleno de altibajos, los representantes nacionales mantienen la ilusión de meterse en el cuadro principal del Australian Open y seguir dejando en alto la bandera argentina en el primer Grand Slam del año. El desafío es exigente, pero varios siguen con chances de seguir avanzando en Melbourne.

Los que siguen en carrera deberán mantener la regularidad y la fortaleza mental para superar una de las clasificaciones más duras del circuito y prolongar la presencia albiceleste en Melbourne.

El experimentado Marco Trungelliti pisa fuerte en Australia

