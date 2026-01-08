8 de enero de 2026 - 23:35

Insólito: participó de un torneo de tenis profesional sin saber jugar y perdió con 20 dobles faltas

Hajar Abdelkader, de 21 años, recibió la wild card y durante el partido dejó en evidencia su desconocimiento del juego y falta de experiencia.

Participó de un torneo de tenis profesional sin siquiera tener la experiencia necesaria.

Participó de un torneo de tenis profesional sin siquiera tener la experiencia necesaria. 

Los Andes
Redacción Deportes

Un caso insólito y que generó grandes criticas en el mundo del tenis profesional durante el torneo W35 de Nairobi, en Kenia. La polémica ronda a partir del accionar de la egipcia de 21 años, Hajar Abdelkader, quien protagonizó un desempeño calificado en redes como "bochornoso" para el evento.

Según fuentes oficiales, Abdelkader ingresó al torneo luego de recibir la wild card (invitación directa) de parte de la organización. Lo más llamativo y que generó críticas en redes fue la dificultad de la jugadora para coordinar movimientos básicos o sostener la raqueta. A raiz de esto, posteriormente se dio a conocer que la egipcia carece de antecedentes, no figuran datos de su carrera ni formación previa.

Abdelkader se enfrentó en la primera ronda ante la alemana Lorena Schaedel, 24 años. El encuentro se convirtió en tema de controversia tras la difusión de las imágenes que dejabam en evidencia el desconocimiento de la joven en el juego. De hecho decenas de usuarios especulan que su presentación podría haber sido su primer contacto real con el tenis ya que desconocía conceptos básicos e incluso parecía no saber en qué lado debía colocarse para sacar o recibir.

El partido duró apenas 37 minutos y la joven de 21 años cometió 20 dobles faltas y solo ganó tres puntos por errores no forzados de su rival.

La respuesta de la organización

Luego de la gran viralización de la situación y cientos de imágenes que circulaban en redes sociales , la organización emitió un comunicado para aclarar la situación sobre lka participación de la egipcia. Según el Secretario General de Tennis Kenya, la invitación fue producto de que la jugadora que originalmente recibiría la wild card dejó el cupo libre tras retirarse a último momento. En ese momento crucial, Abdelkader era la única jugadora que había solicitado formalmente la invitación.

" La Sra. Abdelkader indicó que contaba con un nivel adecuado de experiencia competitiva, y la wildcard fue concedida en base a la información suministrada" explicaron,

Finalmente, la federación aseguró haber tomado nota de esta experiencia y asegura que tomaran medidas para que "una situación tan extremadamente excepcional no vuelva a ocurrir".

