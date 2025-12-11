11 de diciembre de 2025 - 11:53

Polémica en el tenis: volvió tras nueve meses de inactividad y se abrió una cuenta de OnlyFans

Tenis. La tenista francesa Océane Dodin generó una discusión por su convenio con la plataforma de contenido para adultos.

La francesa se convierte en la primera profesional en tener Only Fans y dio que hablar en el mundo del tenis.

La francesa se convierte en la primera profesional en tener Only Fans y dio que hablar en el mundo del tenis.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tenista francesa Oceáne Dodin llamó la atención y estuvo en el ojo de la polémica tras anunciar que se abrió una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, según informó el medio Le Figaro. Dicha medida responde a la necesidad de solventar sus gastos para su carrera, ya que aseguró que el tenis es un deporte elitista.

Leé además

Una de las grandes figuras de Racing Club en la mira de un gigante.

Se prenden las alarmas en Racing Club: un grande de Sudamérica quiere a una de sus figuras

Por Redacción Deportes
Thomas Muller habló sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, según Thomas Müller: "Es más elegante"

Por Redacción Deportes

Oriunda de Lille, Dodin alcanzó el puesto 46 del ranking WTA en 2017 y el enero de 2024 llegó a octavos de final del Australian Open. Sin embargo, a comienzos de 2025, un problema en su oído interno la obligó a realizar un parate de nueve meses. Así, su posición cayó hasta la 744 y, desde su retorno a fines de septiembre, en donde no pudo recuperar puestos, decidió buscar fuentes alternativas de ingresos.

image

Según Le Figaro, así se presentó Dodin en su anuncio inicial en la plataforma: "Un universo donde el tenis se fusiona con la sensualidad, siempre con estilo. Mi estilo se caracteriza por la potencia y la audacia en la pista. Después de los altibajos, un título de la WTA, una pequeña pausa forzada y un regreso a las pistas, comparto aquí algo más que tenis: una lucha por mi historia y mi vida. ¿Tienes curiosidad por saber más?"

No es la primera vez que la francesa recae en el centro de los cuestionamientos. En aquel Abierto de Australia, sorprendió con su rendimiento, pero su exposición se mediatizó debido a que se sometió a una operación de aumento de pecho. "Es cierto que debo ser la primera en jugar con implantes mamarios, hay una primera vez para todo". "Todos me decían: "No podrás jugar". "Como si me hubieran dado sandías". Declaró la tenista en una entrevista que brindó en octubre.

image

Qué dijo Océane Dodin tras develarse que tiene una cuenta en OnlyFans

"Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es cierto que aproveché este parón. Así que me dije: "Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero’", continuó. Lo cierto es que ya tiene una base sólida de seguidores en Instagram, con más de 79 mil. Mientras tanto, su recorrido profesional seguirá en el Challenger de Limoges.

Más allá de la polémica, la tenista francesa ha dejado en claro que su objetivo principal sigue siendo el alto rendimiento dentro de la cancha. Con una extensa trayectoria que incluye un pasado como número 46 del mundo, Dodin busca recuperar terreno, tanto en el ranking como en su proyecto personal mientras explora nuevos caminos para sostener su carrera.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El misterio del motor 2026: Por qué Alpine y Colapinto tienen la llave maestra de la F1

Por Nicolás Salas
Cayó un helicóptero en el ex circuito KDT de Palermo.

Un helicóptero se precipitó sobre unas canchas de tenis en Palermo: tres lesionados

Por Redacción Policiales
Un tenista decidió hacer pública su homosexualidad.

La confesión de un tenista de 21 años que sorprendió al deporte: "Es momento de decir que soy gay"

Por Redacción Deportes
Charly O., uno de los mejores ex tenista de la zona Este fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual. 

Nueva condena para el profesor de tenis que abusó sexualmente de una alumna y de su hijastra

Por Redacción Policiales