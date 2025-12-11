Polémica en el tenis: volvió tras nueve meses de inactividad y se abrió una cuenta de OnlyFans

La francesa se convierte en la primera profesional en tener Only Fans y dio que hablar en el mundo del tenis.

La tenista francesa Oceáne Dodin llamó la atención y estuvo en el ojo de la polémica tras anunciar que se abrió una cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, según informó el medio Le Figaro. Dicha medida responde a la necesidad de solventar sus gastos para su carrera, ya que aseguró que el tenis es un deporte elitista.

Oriunda de Lille, Dodin alcanzó el puesto 46 del ranking WTA en 2017 y el enero de 2024 llegó a octavos de final del Australian Open. Sin embargo, a comienzos de 2025, un problema en su oído interno la obligó a realizar un parate de nueve meses. Así, su posición cayó hasta la 744 y, desde su retorno a fines de septiembre, en donde no pudo recuperar puestos, decidió buscar fuentes alternativas de ingresos.

image Según Le Figaro, así se presentó Dodin en su anuncio inicial en la plataforma: "Un universo donde el tenis se fusiona con la sensualidad, siempre con estilo. Mi estilo se caracteriza por la potencia y la audacia en la pista. Después de los altibajos, un título de la WTA, una pequeña pausa forzada y un regreso a las pistas, comparto aquí algo más que tenis: una lucha por mi historia y mi vida. ¿Tienes curiosidad por saber más?"

No es la primera vez que la francesa recae en el centro de los cuestionamientos. En aquel Abierto de Australia, sorprendió con su rendimiento, pero su exposición se mediatizó debido a que se sometió a una operación de aumento de pecho. "Es cierto que debo ser la primera en jugar con implantes mamarios, hay una primera vez para todo". "Todos me decían: "No podrás jugar". "Como si me hubieran dado sandías". Declaró la tenista en una entrevista que brindó en octubre.

image Qué dijo Océane Dodin tras develarse que tiene una cuenta en OnlyFans "Es algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, y es cierto que aproveché este parón. Así que me dije: "Si voy a parar seis meses, mejor hago lo que quiero’", continuó. Lo cierto es que ya tiene una base sólida de seguidores en Instagram, con más de 79 mil. Mientras tanto, su recorrido profesional seguirá en el Challenger de Limoges.