Nueva condena para el profesor de tenis que abusó sexualmente de una alumna y de su hijastra

Luego de ser condenado la semana pasada por abusar de su hijastra , un profesor de tenis de San Martín que daba clases en Luján , volvió a ser condenado, ahora por abusar de una alumna.

Ayer, Charly O. -su nombre no se publica para preservar la identidad de sus víctimas- recibió la pena de 7 años y 8 meses de cárcel, durante un juicio abreviado en el que se declaró culpable de abusar de una alumna, ante el juez penal Carlos Torres.

Previamente, su abogado había llegado a un acuerdo con Daniela Chaler, jefa de la fiscalía e Delitos contra la Integridad Sexual, para cerrar el caso sin llegar a un juicio oral, acusado de haber a busado repetidas veces de una alumna de 15 años .

El abusador agredió sexualmente a la adolescente en el Club Vistalba, donde daba clases, pero también fuera de las instalaciones deportivas, ya que mantenía contacto con su victima a través del teléfono.

Durante el juicio se unificó esta pena de 7 años y 8 meses, con otra anterior, de la semana pasada, de 5 años, por lo que el instructor de tenis deberá cumplir con una condena de 10 años de cárcel efectiva.

El jueves pasado Charly O, ya había sido condenado a 5 años de prisión por abuso sexual simple agravado, grooming y amenazas cuya víctima fue su hijastra.

Con una condena previa por violencia de género, el hombre admitió haber manoseado a la menor cuando la niña tenía 10 años y haber sostenido esos abusos durante varios meses y en diferentes sitios, además de obligarla a mandarle imágenes íntimas pro WhatsApp.

El fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, fue el encargado de investigar esos hechos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos.

Su ex pareja fue quien denunció a Charly O., y los abusos se produjeron cuando la víctima era menor, tenía solo 10 años. Los primeros abusos fueron tocamientos en diciembre de 2022. Luego la obligó a que le mandara fotos intimas por WhatsApp, amenazándola con hacerle daño a su madre. La niña también fue abusada en un colectivo, cuando el tenista la llevaba de San Martín a Ciudad.

Charly O. fue un buen jugador de tenis y después, durante bastante tiempo, dio clases de tenis en el conocido club El Trébol, de la ciudad de San Martín. Hace varios años, el instructor había decidido mudarse a Mendoza y allí también daba clases, especialmente en complejos privados. “Fue buen tenista y muy buen profe”, recuerdan muchos, que también reconocieron haberse sorprendido por las denuncias en su contra y su detención.