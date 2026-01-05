Bomba mundial en el tenis: Novak Djokovic abandona la ATP con un duro mensaje sobre la falta de transparencia

A través de un duro comunicado en sus redes sociales, Novak Djokovic anunció su salida definitiva de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El máximo ganador de Grand Slams oficializó su ruptura conlas estructuras tradicionales del tenis, profundizando una grieta histórica por el control del circuito.
El fin de una relación marcada por la tensión institucional
La decisión de "Nole" no fue impulsiva, sino el resultado de años de desacuerdos públicos con la cúpula del organismo. Según el propio jugador, su salida se fundamenta en preocupaciones persistentes sobre la falta de transparencia, la gobernanza y la representación de su imagen. Djokovic señaló que sus valores ya no están alineados con la dirección que tomó la asociación en el último tiempo.
El tenista serbio hizo hincapié en tres pilares que considera deficientes: la distribución de ingresos para los jugadores de menor ranking, la claridad institucional y la necesidad de una voz independiente. Además, lanzó una fuerte crítica sobre la forma en que se han representado su voz e imagen dentro de la organización. El serbio, que ya había impulsado la PTPA, pone ahora en jaque la representatividad del organismo oficial.
Un futuro incierto para el circuito profesional de tenis
A pesar de este portazo dirigencial, Djokovic aclaró que seguirá enfocado en su carrera tenística, su familia y en contribuir al deporte desde sus principios. Su salida de la ATP no significa el fin de su actividad en las canchas, sino el cierre de un capítulo político dentro de la asociación oficial. Sin embargo, su peso político asegura réplicas inmediatas y un posible "efecto contagio" en otros jugadores del Top 10.
Hasta el momento, la ATP mantuvo un absoluto hermetismo y no emitió respuesta oficial al anuncio del serbio. Con este movimiento, "Nole" busca transformar la economía del tenis desde sus cimientos, demostrando que su legado va más allá de los 101 trofeos obtenidos. El interrogante ahora es cómo reaccionará el deporte blanco ante este desafío sin precedentes a su autoridad histórica.