3 de enero de 2026 - 12:21

Tenis: Solana Sierra no pudo con Coco Gauff y Estados Unidos iguala la serie

En el partido correspondiente a la fase de grupos de la United Cup, la argentina Solana Sierra cayó derrotada ante un imparable tenis de Coco Gauff.

Derrota de Solana Sierra y Argentina debe recuperar el buen tenis mostrado.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En el marco de la United Cup 2026, que se está disputando en Perth, Australia, la argentina Solana Sierra se enfrentó a la estadounidense Coco Gauff en un partido correspondiente a la fase de grupos de la competición. Gauff mostró sus condiciones en el tenis y no tuvo sobresaltos en su partido.

La temporada 2026 del tenis internacional arranca oficialmente con la United Cup.

Tenis: Argentina debuta con grandes incógnitas ante España en la United Cup 2026

El equipo de tenis mixto argentino jugará la fase de grupos ante España y Estados Unidos.

Arranque de fuego para Argentina en la United Cup 2026 de tenis: España y Estados Unidos, los desafíos

Desde el inicio del encuentro, Gauff impuso su superioridad en la pista y dominó con autoridad a la tenista argentina. La norteamericana, una de las figuras destacadas del circuito WTA, brilló con un alto nivel de juego, su potencia desde el fondo de la cancha y su consistencia al servicio la colocaron rápidamente al frente del marcador, el cual finalizó 6-1 y 6-1 para la estadounidense.

Cómo fue el partido y que sigue para Argentina en la fase de grupos contra Estados Unidos

El partido, jugado en superficie dura al aire libre, fue bastante rápido y decisivo. Gauff controló los rallys largos, redujo los errores no forzados y aprovechó cada oportunidad para romper el servicio de Sierra. Por su parte, la argentina mostró momentos de lucha, pero no pudo encontrar el ritmo para inquietar seriamente a la estadounidense.

Con este resultado, la norteamericana le da esperanza a Estados Unidos e igualó la serie 1 a 1. En cuestión de minutos, se estará disputando el partido de dobles mixto, en el cual Argentina saldrá con Guido Andreozzi y María Lourdes Carle y, por el lado de Estados Unidos, el doble mixto será nuevamente Coco Gauff y Christian Harrison. Recordemos que a primera hora de este sábado, Sebastián Baez derrotó al estadounidense Taylor Fritz y puso el primer punto para Argentina.

