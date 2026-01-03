Tenis: Solana Sierra no pudo con Coco Gauff y Estados Unidos iguala la serie

En el partido correspondiente a la fase de grupos de la United Cup, la argentina Solana Sierra cayó derrotada ante un imparable tenis de Coco Gauff.

En el marco de la United Cup 2026, que se está disputando en Perth, Australia, la argentina Solana Sierra se enfrentó a la estadounidense Coco Gauff en un partido correspondiente a la fase de grupos de la competición. Gauff mostró sus condiciones en el tenis y no tuvo sobresaltos en su partido.

Desde el inicio del encuentro, Gauff impuso su superioridad en la pista y dominó con autoridad a la tenista argentina. La norteamericana, una de las figuras destacadas del circuito WTA, brilló con un alto nivel de juego, su potencia desde el fondo de la cancha y su consistencia al servicio la colocaron rápidamente al frente del marcador, el cual finalizó 6-1 y 6-1 para la estadounidense.

image Cómo fue el partido y que sigue para Argentina en la fase de grupos contra Estados Unidos El partido, jugado en superficie dura al aire libre, fue bastante rápido y decisivo. Gauff controló los rallys largos, redujo los errores no forzados y aprovechó cada oportunidad para romper el servicio de Sierra. Por su parte, la argentina mostró momentos de lucha, pero no pudo encontrar el ritmo para inquietar seriamente a la estadounidense.

Con este resultado, la norteamericana le da esperanza a Estados Unidos e igualó la serie 1 a 1. En cuestión de minutos, se estará disputando el partido de dobles mixto, en el cual Argentina saldrá con Guido Andreozzi y María Lourdes Carle y, por el lado de Estados Unidos, el doble mixto será nuevamente Coco Gauff y Christian Harrison. Recordemos que a primera hora de este sábado, Sebastián Baez derrotó al estadounidense Taylor Fritz y puso el primer punto para Argentina.