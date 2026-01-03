Tenis: Solana Sierra no pudo con Coco Gauff y Estados Unidos iguala la serie

En el marco de la United Cup 2026, que se está disputando en Perth, Australia, la argentina Solana Sierra se enfrentó a la estadounidense Coco Gauff en un partido correspondiente a la fase de grupos de la competición. Gauff mostró sus condiciones en el tenis y no tuvo sobresaltos en su partido.
Desde el inicio del encuentro, Gauff impuso su superioridad en la pistay dominó con autoridad a la tenista argentina. La norteamericana, una de las figuras destacadas del circuito WTA, brilló con un alto nivel de juego, su potencia desde el fondo de la cancha y su consistencia al servicio la colocaron rápidamente al frente del marcador, el cual finalizó 6-1 y 6-1 para la estadounidense.
Cómo fue el partido y que sigue para Argentina en la fase de grupos contra Estados Unidos
El partido, jugado en superficie dura al aire libre, fue bastante rápido y decisivo. Gauff controló los rallys largos, redujo los errores no forzados y aprovechó cada oportunidad para romper el servicio de Sierra. Por su parte, la argentina mostró momentos de lucha, pero no pudo encontrar el ritmo para inquietar seriamente a la estadounidense.
Con este resultado, la norteamericana le da esperanza a Estados Unidos e igualó la serie 1 a 1. En cuestión de minutos, se estará disputando el partido de dobles mixto, en el cual Argentina saldrá con Guido Andreozzi y María Lourdes Carle y, por el lado de Estados Unidos, el doble mixto será nuevamente Coco Gauff y Christian Harrison. Recordemos que a primera hora de este sábado, Sebastián Baez derrotó al estadounidense Taylor Fritz y puso el primer punto para Argentina.