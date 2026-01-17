17 de enero de 2026 - 17:07

Franco Colapinto celebró el histórico Dakar de Luciano Benavides con un emotivo mensaje de orgullo argentino

Tras la espectacular victoria de Luciano Benavides en el Rally Dakar, Colapinto lo felicitó con un mensaje cargado de emoción y pasión.

De piloto a piloto, las felicitaciones de Colapinto para Benavides.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La victoria de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026 no pasó desapercibida para sus compatriotas, y uno de los que más destacó la hazaña fue Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1 que no tardó en reaccionar tras el desenlace histórico del raid más exigente del mundo.

Benavides se consagró campeón de la categoría de motos en una definición al filo del vértigo, imponiéndose por apenas dos segundos de ventaja sobre el estadounidense Ricky Brabec (el margen más ajustado registrado en la historia del Dakar) luego de más de 49 horas de competencia a través de los exigentes terrenos de Arabia Saudita.

image

La euforia de Franco Colapinto a través de las redes

Mientras el salteño celebraba su triunfo junto a su familia, su hermano Kevin Benavides y el equipo, Colapinto compartió su alegría desde Europa, donde se prepara para la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine, con un mensaje que reflejó tanto emoción como orgullo nacional.

En sus redes sociales, el piloto de F1 publicó comentarios enérgicos y efusivos celebrando el logro de Benavides, destacando la garra y la pasión con la que se obtuvo la victoria y subrayando el valor de ver a un argentino dominar una prueba tan exigente.

image

El mensaje de Colapinto no solo reflejó la admiración por el logro deportivo, sino también el fuerte sentido de pertenencia que une a los atletas argentinos en las grandes gestas internacionales. En un Dakar que quedó marcado por la paridad extrema y la exigencia física y mental, la consagración de Benavides fue celebrada como un triunfo colectivo del motociclismo nacional.

La hazaña del piloto salteño vuelve a poner a la Argentina en lo más alto del rally mundial y alimenta el entusiasmo de toda una generación de deportistas. Mientras Benavides disfruta de su consagración histórica, el reconocimiento de figuras como Colapinto refuerza el impacto de un triunfo que ya quedó grabado entre los más memorables del deporte argentino.

image
