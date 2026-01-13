Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto antes de conocer a Franco Colapinto: de quién

Tras la viralización de la foto de la actriz con el casco de Colapinto, se supo que la joven estadounidense ya sabe que es enamorarse de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Mientras todo el país habla de la foto que Franco Colapinto subió a sus redes, donde se ve a Maia Reficco usando su casco de Fórmula 1, una coincidencia referida al trabajo de la actriz de 25 años dejó a los fans sin palabras.

Mientras los fans esperan una confirmación oficial de esta relación, una coincidencia increíble saltó a la vista. Y es que Maia, protagoniza una película donde la adrenalina de las pistas y el romance son los ingredientes principales.

La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto. gentileza Las personas aficionadas al cine quizas sepan que la hermana mayor de Joaquín Reffico (Zeki, de Margarita) es la actriz principal de "Una maniobra arriesgada" (One Fast Move). una producción de poco menos de 2 horas que está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

De qué trata la película protagonizada por Maia Reficco “Una maniobra arriesgada”, la actriz y cantante naturalizada argentina interpreta a Camila, la mujer que le roba el aliento a un joven que busca la gloria en las pistas. Si bien en el film el protagonista compite en motociclismo de alta velocidad, los paralelismos con los rumores que la vinculan a Franco Colapinto son imposibles de ignorar.

Maia Reficco Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto. web La trama sigue a Wes Neal (interpretado por K.J. Apa), un joven soldado que es expulsado de las fuerzas de forma disciplinaria. Sin un rumbo claro, decide perseguir su gran sueño: convertirse en piloto profesional de motos en el campeonato de Supersport.