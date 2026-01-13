13 de enero de 2026 - 11:31

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto antes de conocer a Franco Colapinto: de quién

Tras la viralización de la foto de la actriz con el casco de Colapinto, se supo que la joven estadounidense ya sabe que es enamorarse de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

El filme canadiense se convirtió en uno de los más vistos de la plataforma debido a su atrapante historia.

Está en Netflix, arrasa y es la película ideal para maratonear en el inicio de 2026

Por Alejo Zanabria
que dijo juana viale luego de ser senalada como la nueva pareja de mauricio macri

Qué dijo Juana Viale luego de ser señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri

Por Redacción Espectáculos
La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.
La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Las personas aficionadas al cine quizas sepan que la hermana mayor de Joaquín Reffico (Zeki, de Margarita) es la actriz principal de “Una maniobra arriesgada” (One Fast Move). una producción de poco menos de 2 horas que está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

De qué trata la película protagonizada por Maia Reficco

“Una maniobra arriesgada”, la actriz y cantante naturalizada argentina interpreta a Camila, la mujer que le roba el aliento a un joven que busca la gloria en las pistas. Si bien en el film el protagonista compite en motociclismo de alta velocidad, los paralelismos con los rumores que la vinculan a Franco Colapinto son imposibles de ignorar.

Maia Reficco
Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

Maia Reficco ya se había enamorado de un piloto.

La trama sigue a Wes Neal (interpretado por K.J. Apa), un joven soldado que es expulsado de las fuerzas de forma disciplinaria. Sin un rumbo claro, decide perseguir su gran sueño: convertirse en piloto profesional de motos en el campeonato de Supersport.

Para lograrlo, se ve obligado a recurrir a su padre ausente (Eric Dane), un ex corredor que lo ayudará a entrenar, aunque eso signifique reabrir viejas heridas. En este camino de pura velocidad y redención, Maia Reficco interpreta a un personaje clave que acompaña al protagonista en su búsqueda de identidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

llega por primera vez a mendoza devendra banhart, figura clave del folk alternativo

Llega por primera vez a Mendoza Devendra Banhart, figura clave del folk alternativo

Por Redacción Espectáculos
BTS llega a Argentina en 2026 con un escenario 360°

BTS en Argentina 2026: entradas, escenario 360°, estadio del show y fechas

Por Redacción Espectáculos
Un conocido actor de High School Musical está detenido en Estados Unidos por distribución de material de abuso sexual infantil

El actor de High School Musical que detuvieron por distribuir material de abuso sexual infantil

Por Redacción Espectáculos
La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

Por Redacción Espectáculos