Quién es la actriz que aparece con el casco de Franco Colapinto

Ella nació en Estados Unidos pero tiene raíces argentinas; además se la vinculó con un cantante uruguayo, y ahora crece el rumor de un nuevo noviazgo.

La foto de la actriz que publicó Franco Colapinto.

Franco Colapinto mostró su entrenamiento físico en Uruguay,

Franco Colapinto bajo la lluvia: el video filtrado de su entrenamiento que impactó a los fans por su físico

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Alerta para Franco Colapinto: Alpine pierde a un gigante de USD 2.900 millones para la temporada 2026 de la F1

La protagonista de la imagen es Maia Reficco, actriz, modelo y cantante estadounidense con raíces argentinas, que no solo fue identificada de inmediato por los seguidores, sino que también se sumó al ida y vuelta virtual con el piloto de Fórmula 1.

El intercambio de Franco Colapinto y Maia Reficco que alimentó los rumores

La publicación no quedó solo en la imagen. Reficco comentó el post con un mensaje en tono cómplice: “QUE PUEDO SABER EUUUU”, a lo que Colapinto respondió sin filtro: “DE QUE ESTAMOS FALANDOOOO”.

Además, días antes, la actriz había compartido su propio resumen del verano con la frase “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. Colapinto retomó la ironía en su publicación y escribió: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’” y dejó en evidencia la complicidad entre ambos.

Quién es Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, en una familia argentina. Su salto a la popularidad llegó de la mano de Nickelodeon, donde protagonizó “Kally’s Mashup”, y luego formó parte del reboot de “Pretty Little Liars”, que si bien no tuvo el éxito esperado si la llevó a la popularidad

En teatro, con solo 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en “Evita”. En 2024, regresó a Broadway como protagonista de “Hadestown”, en el rol de Eurydice, consolidando su lugar en el circuito teatral más exigente del mundo.

En cine, protagonizó “La Dolce Villa”, película de Netflix estrenada en 2025, que la terminó de posicionar ante el público.

La faceta musical y vida personal de Maia Reficco

Además de la actuación, Reficco desarrolla una carrera musical propia. Su canción más escuchada es “TUYA”, lanzada hace cinco años, con más de 6 millones de reproducciones, seguida por “De Ti” y “Tanto calor”, que también acumulan millones de visualizaciones.

Embed - Maia Reficco - TUYA (video oficial)

En el plano sentimental, su nombre ya había estado en agenda: fue vinculada con Agustín Casanova, líder de Márama, y más tarde con el actor británico Kit Connor, conocido por “Heartstopper”.

Cuándo vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1

Mientras las redes siguen atentas a su vida fuera de las pistas, Franco Colapinto se prepara para un año histórico. La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el viernes 6 de marzo en Melbourne, Australia, con las primeras prácticas. La clasificación será el sábado 7 y la carrera se correrá el domingo 8, a la 1 de la madrugada (hora argentina).

