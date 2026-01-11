Franco Colapinto bajo la lluvia: el video filtrado de su entrenamiento que impactó a los fans por su físico

El piloto argentino sorprendió con un video sin remera en Uruguay. Su notable cambio muscular y la preparación para el 2026 con Alpine son furor en redes.

Franco Colapinto volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no fue por sus declaraciones ni por una carrera. El piloto de Pilar, que se prepara para una temporada 2026 clave con Alpine, se volvió tendencia tras la filtración de un video que dejó a sus seguidores impactados por su notable transformación física.

A pesar de mantener un perfil bajo durante sus vacaciones, la intensidad de su puesta a punto no dio tregua. En las imágenes compartidas por su coach, Lucas Benamo, se ve al joven talento corriendo sin remera bajo una lluvia torrencial en una ruta de Uruguay.

El notable cambio físico de Colapinto: ¿El secreto para el 2026? Lo que más llamó la atención de los fanáticos no fue solo la épica de entrenar bajo el agua, sino el crecimiento muscular de Franco. Desde su desembarco en la Fórmula 1, el esfuerzo en el gimnasio y la dieta estricta han dado resultados evidentes en su contextura, algo fundamental para soportar las exigencias físicas de los monoplazas.

Embed Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara al inicio de temporada de la Fórmula 1 pic.twitter.com/rS7KXu7td2 — 43 (@ColapintoFiles) January 10, 2026 La reacción de los seguidores fue inmediata y el video generó un revuelo masivo en Instagram y X, donde los usuarios destacaron la disciplina del piloto que, incluso en un fin de semana de descanso en Uruguay junto a sus sponsors, eligió salir a la ruta a sumar kilómetros bajo condiciones adversas.

Rumbo a Europa: el desafío con Alpine y la livery 2026 El tiempo de descanso en el Río de la Plata se termina para el nacido en Pilar. En los próximos días, Colapinto volará hacia Europa para instalarse en la fábrica de Alpine en Enstone, Inglaterra. Allí comenzará la fase más técnica de su entrenamiento, que incluirá horas de manejo y simulador.