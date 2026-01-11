Franco Colapinto bajo la lluvia: el video filtrado de su entrenamiento que impactó a los fans por su físico

Franco Colapinto volvió a sacudir las redes sociales, pero esta vez no fue por sus declaraciones ni por una carrera. El piloto de Pilar, que se prepara para una temporada 2026 clave con Alpine, se volvió tendencia tras la filtración de un video que dejó a sus seguidores impactados por su notable transformación física.
A pesar de mantener un perfil bajo durante sus vacaciones, la intensidad de su puesta a punto no dio tregua. En las imágenes compartidas por su coach, Lucas Benamo, se ve al joven talento corriendo sin remera bajo una lluvia torrencial en una ruta de Uruguay.
El notable cambio físico de Colapinto: ¿El secreto para el 2026?
Lo que más llamó la atención de los fanáticos no fue solo la épica de entrenar bajo el agua, sinoel crecimiento muscular de Franco. Desde su desembarco en la Fórmula 1, el esfuerzo en el gimnasio y la dieta estricta han dado resultados evidentes en su contextura, algo fundamental para soportar las exigencias físicas de los monoplazas.
La reacción de los seguidores fue inmediata y el video generó un revuelo masivo en Instagram y X, donde los usuarios destacaron la disciplina del piloto que, incluso en un fin de semana de descanso en Uruguay junto a sus sponsors, eligió salir a la ruta a sumar kilómetros bajo condiciones adversas.
Rumbo a Europa: el desafío con Alpine y la livery 2026
El tiempo de descanso en el Río de la Plata se termina para el nacido en Pilar. En los próximos días, Colapinto volará hacia Europa para instalarse en la fábrica de Alpine en Enstone, Inglaterra. Allí comenzará la fase más técnica de su entrenamiento, que incluirá horas de manejo y simulador.
Cabe recordar que los planes del equipo francés sufrieron algunas alteraciones recientemente debido a un conflicto técnico, lo que obliga a Franco a intensificar su adaptación con el equipo. El misterio sobre su nueva "máquina" se mantendrá unos días más, ya que el diseño definitivo del auto se presentará recién el 23 de enero. Mientras tanto, el piloto demuestra que está listo para el desafío físico más grande de su carrera.