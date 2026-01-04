Alerta para Franco Colapinto: Alpine pierde a un gigante de USD 2.900 millones para la temporada 2026 de la F1

Malas noticias para la escudería de Franco Colapinto. El equipo francés se queda sin el respaldo tecnológico de Microsoft, una baja muy sensible para el 2026.

La Fórmula 1 no da respiro y, mientras los fanáticos argentinos cuentan los días para ver a Franco Colapinto brillar en su nueva etapa, una noticia financiera y técnica sacude los cimientos de su casa. Alpine confirmó oficialmente que perderá a uno de sus aliados más poderosos: Microsoft, el gigante tecnológico, dejará de patrocinar al equipo a partir de 2026.

Se trata de un golpe sensible para la estructura con base en Enstone. No estamos hablando solo de un logo en el chasis; según las fuentes, Microsoft es la novena empresa más valiosa del mundo, con una valuación estimada en 2,9 mil millones de dólares. Su salida marca el fin de una relación histórica que se mantenía firme desde 2012, atravesando las etapas de Lotus y Renault.

image El adiós a un cerebro digital: ¿Cómo afecta a los autos de Alpine? La baja de este gigante afecta directamente el "cerebro" operativo de los monoplazas que pilotarán Colapinto y Pierre Gasly. Alpine dependía de sistemas críticos como Microsoft Azure para el análisis de datos masivos y el monitoreo de anomalías, una herramienta clave para que los ingenieros optimicen el rendimiento en cada vuelta.

Además, el equipo utilizaba Microsoft Cloud para mantener conectados a sus más de 1000 miembros en una red de datos veloz y simple. Sin esta infraestructura, y sin el apoyo de proyectos satélite como la inteligencia artificial Copilot o la marca Xbox que solían aparecer en los autos, la escudería deberá reinventar su soporte tecnológico para no dar ventaja en la pista.

image Por qué se va Microsoft de Alpine y cómo afecta a Franco Colapinto Aunque no hay confirmación oficial, los rumores en el paddock son fuertes: el gigante de Redmond podría unirse a Cadillac para su inminente ingreso a la categoría. Esto dejaría a Alpine en una posición incómoda justo cuando la cuenta regresiva para el debut de Colapinto con el modelo A526 ya está en marcha.