11 de enero de 2026 - 16:00

Gianni Infantino destacó su gol favorito en la historia de los Mundiales: "Genialidad, creatividad y coraje"

El máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, señaló cuál fue el tanto más extraordinario en la historia de las Copas del Mundo.

El mejor gol de la historia lo hizo el máximo ídolo argentino, según Gianni Infantino.

El mejor gol de la historia lo hizo el máximo ídolo argentino, según Gianni Infantino.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se detuvo un momento para responder a sus seguidores en redes sociales y generó un fuerte impacto con su elección del mejor gol de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

Leé además

El impacto de las luces LED: la ciencia tras el cielo púrpura de Birmingham que desconcertó al deporte.

Misterio en Inglaterra: un estadio tiñó el cielo de rosa y conmocionó a la ciencia

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto mostró su entrenamiento físico en Uruguay,

Franco Colapinto bajo la lluvia: el video filtrado de su entrenamiento que impactó a los fans por su físico

Por Redacción Deportes

Ante la consulta de un usuario, Infantino no dudó y escogió el segundo tanto de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 como su favorito entre todos los goles marcados en Copas del Mundo. En su posteo, defendió su elección con entusiasmo y describió la acción como un momento de máxima expresión futbolística.

image

Las palabras de Gianni Infantino sobre el emocionante gol del Diego a los ingleses

“El segundo de Maradona contra Inglaterra… yo no podría haber marcado un gol más bonito”, afirmó el máximo dirigente del fútbol mundial, evocando la famosa corrida de 52 metros en el Estadio Azteca que quedó inmortalizada como una de las jugadas más emblemáticas del deporte.

Infantino fue más allá de una simple preferencia estética, elogió el gol por su “genialidad, creatividad y coraje”, resaltando cómo esa acción concreta captura el espíritu de lo que representa el fútbol en el escenario máximo de la competencia global.

La elección de Infantino reavivó el debate eterno sobre los goles más memorables del mundo y volvió a confirmar el lugar privilegiado que ocupa Diego Armando Maradona en la historia del fútbol. A casi cuatro décadas de aquella obra maestra en el Azteca, el “Gol del Siglo” sigue siendo una referencia ineludible cuando se habla de talento, emoción y grandeza en la Copa del Mundo.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Miguel Ángel Borja rescató a un perro.

Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

Por Redacción Deportes
Luciano Benavides se quedó con la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

Luciano Benavides ganó la séptima etapa del Dakar 2026 en motos

Por Redacción Deportes
David Ayala será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

De jugar con Godoy Cruz en el PES 6 a ser el socio de Messi: quién es el nuevo refuerzo del Inter Miami

Por Nicolás Salas
Pedro Troglio y una estafa millonaria.

Pedro Troglio estalló tras sufrir una estafa millonaria: "Gente perdió los ahorros de su vida"

Por Redacción Deportes