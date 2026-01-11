Gianni Infantino destacó su gol favorito en la historia de los Mundiales: "Genialidad, creatividad y coraje"

El máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, señaló cuál fue el tanto más extraordinario en la historia de las Copas del Mundo.

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se detuvo un momento para responder a sus seguidores en redes sociales y generó un fuerte impacto con su elección del mejor gol de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

Ante la consulta de un usuario, Infantino no dudó y escogió el segundo tanto de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 como su favorito entre todos los goles marcados en Copas del Mundo. En su posteo, defendió su elección con entusiasmo y describió la acción como un momento de máxima expresión futbolística.

image Las palabras de Gianni Infantino sobre el emocionante gol del Diego a los ingleses “El segundo de Maradona contra Inglaterra… yo no podría haber marcado un gol más bonito”, afirmó el máximo dirigente del fútbol mundial, evocando la famosa corrida de 52 metros en el Estadio Azteca que quedó inmortalizada como una de las jugadas más emblemáticas del deporte.

Infantino fue más allá de una simple preferencia estética, elogió el gol por su “genialidad, creatividad y coraje”, resaltando cómo esa acción concreta captura el espíritu de lo que representa el fútbol en el escenario máximo de la competencia global.

Este tipo de declaraciones, además de alimentar la nostalgia entre los fanáticos, vuelven a poner en el centro de la conversación una de las jugadas más icónicas de todos los Mundiales, justo cuando la expectativa por la Copa del Mundo de 2026 se intensifica en todo el planeta.