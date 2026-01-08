De Boca al Mundial 2026: el plan de Milton Giménez para jugar la Copa del Mundo

En los primeros días de la pretemporada de Boca , Milton Giménez recibió una noticia clave para su futuro internacional . Tras más de tres meses de gestiones administrativas, el delantero obtuvo finalmente la nacionalidad paraguaya , un paso decisivo que lo deja habilitado para ser convocado por la selección dirigida por Gustavo Alfaro .

Godoy Cruz comenzó a buscar su mejor tono futbolístico y lo hizo con un triunfo

El trámite se resolvió en las últimas horas luego de completar el papeleo correspondiente. La posibilidad se abrió gracias a que el padre del futbolista nació en Paraguay, lo que le permitió acceder a la ciudadanía y quedar a disposición del cuerpo técnico de la Albirroja.

La gestión no fue casual. Según se desprende del proceso, la nacionalización de Giménez se realizó por pedido expreso de Gustavo Alfaro , quien busca sumar alternativas ofensivas para las próximas convocatorias del seleccionado paraguayo.

Milton Giménez anotó otro gol con la camiseta de Boca /Foto: Boca

Milton Giménez anotó otro gol con la camiseta de Boca /Foto: Boca

En el análisis del entrenador, el puesto de delantero es uno de los sectores con menor recambio, por lo que el actual jugador de Boca aparece como una opción concreta para ampliar el abanico de variantes de cara a los compromisos internacionales que se avecinan.

Con los documentos ya en regla, Milton Giménez podría ser convocado por primera vez a la selección de Paraguay en la fecha FIFA de marzo , cuando el equipo nacional dispute dos amistosos internacionales.

Gustavo Alfaro, el entrenador de Ecuador, durísimo contra el accionar de Chile para llegar al próximo Mundial. / Gentileza.

Según lo previsto, uno de esos encuentros sería frente a un seleccionado europeo, mientras que el otro rival saldría de Asia o África, aunque aún restan confirmaciones oficiales sobre los oponentes y las sedes.

Estos partidos forman parte de la preparación de Paraguay rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, donde la Albirroja integrará el Grupo D.

323232

La competencia por un lugar en la delantera

En caso de ser citado, Giménez deberá pelear por un lugar en la ofensiva con otros futbolistas que actualmente se desempeñan en la Liga Profesional argentina, como Alex Arce, Ronaldo Martínez y Gabriel Ávalos.

A ellos se suma Antonio Sanabria, delantero con presente en el Cremonese de la Serie A de Italia, quien aparece como una de las referencias del ataque paraguayo en el fútbol europeo.

Independiente Rivadavia derrotó 3-0 a Barracas Central y el paraguayo Arce volvió al gol Álex Arce, el delantero de Independiente Rivadavia que es una de las fijas del ataque paraguayo.

El quinto argentino en el plantel de Alfaro

De concretarse su convocatoria, Milton Giménez se convertiría en el quinto jugador nacido en Argentina que integra habitualmente las listas de Gustavo Alfaro en la selección paraguaya.

Actualmente, el entrenador suele citar al lateral derecho Juan José Cáceres, surgido de Racing; al lateral izquierdo Agustín Sández, con pasado en Boca; al mediocampista Andrés Cubas; y al volante ofensivo Alejandro Romero Gamarra, ex Huracán.