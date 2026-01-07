7 de enero de 2026 - 10:42

Se va libre en plena pretemporada: Boca pierde a un referente antes del inicio del Torneo Apertura

Se trata de un defensor que decidió finalizar su vínculo con Boca Juniors en plena pretemporada. Tenía contrato hasta diciembre de 2026.

Boca y una inesperada baja en plena pretemporada.

Los Andes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors comenzó el 2026 con una noticia inesperada en su plantel profesional. Luis Advíncula resolvió rescindir su contrato y dejar el club luego de cuatro años y medio, en una decisión que ya fue comunicada a la dirigencia y que se formalizará en las próximas horas.

El defensor, de 35 años, tenía vínculo vigente hasta diciembre de 2026, pero optó por dar por finalizada su etapa en el club en el marco de la pretemporada, antes del inicio del Torneo Apertura y la Copa Argentina. La salida se dará de común acuerdo entre las partes.

Advíncula no jugará ante Talleres por la Copa Argentina. / Gentileza.
Luis Advíncula

El balance de su etapa en Boca

Advíncula llegó a Boca a mediados de 2021 y cerrará su ciclo con 169 partidos oficiales disputados, seis goles convertidos y cuatro títulos obtenidos. A lo largo de su estadía, fue titular en distintos ciclos técnicos y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo en competencias locales e internacionales.

Su momento de mayor exposición se produjo en 2023, cuando fue una de las figuras del conjunto que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En ese encuentro decisivo ante Fluminense, marcó el gol del empate parcial en el estadio Maracaná, un hecho que quedó grabado en la memoria reciente del club.

Los motivos de la salida de Advíncula

La decisión del futbolista responde principalmente a razones personales y al deseo de regresar al fútbol peruano, donde tiene negociaciones avanzadas para continuar su carrera. Las diferencias económicas que existían en negociaciones anteriores fueron reduciéndose en las últimas semanas, lo que permitió destrabar su desvinculación.

Desde el entorno del jugador señalaron que el cierre de esta etapa se dio tras evaluar su recorrido en el club y el momento personal que atraviesa, más allá de su situación contractual.

Boca y un plantel en plena reconfiguración

La salida de Advíncula se da en un contexto de reordenamiento del plantel xeneize en el mercado de pases. El club evalúa posibles incorporaciones y también analiza otras situaciones contractuales, con el objetivo de equilibrar experiencia y renovación para afrontar una temporada exigente.

En ese escenario, la baja del lateral derecho obliga a Boca a buscar alternativas para un puesto clave, tanto en el plano defensivo como en el desarrollo ofensivo por las bandas, una de las virtudes que caracterizaron al peruano durante su ciclo.

Más allá de los números, la salida de Advíncula implica la pérdida de un futbolista con recorrido internacional, liderazgo y experiencia en partidos decisivos. El cuerpo técnico deberá redefinir el esquema y evaluar opciones internas o del mercado para cubrir su lugar.

