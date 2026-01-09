9 de enero de 2026 - 09:56

Llegó el primero: tras idas y vueltas por su pase, Boca ya tiene una cara nueva en el equipo

Luego del acuerdo entre todas las partes, el extremo colombiano deja Atlético Nacional y viaja a Argentina para convertirse en el primer refuerzo de Boca.

Los Andes | Redacción Deportes
A mediados del año pasado buscaron al jugador pero las negociaciones no prosperaron. Ahora con el inicio de la nueva temporada, Boca avanzó por él y cerró su llegada luego de unas extensas negociaciones entre Atlético Nacional y el "Xeneize".

Marino Hinestroza se convierte en el primer refuerzo de Boca para un año en el que el equipo de la Ribera vuelve a disputar la Copa Libertadores y tendrá varias competencias paralelas a disputar bajo el mando de Úbeda.

En cuánto se cerró el pase del extremo colombiano a Boca

El extremo colombiano llegará a Boca para sumarse al resto del plantel que se encuentra realizando la pretemporada en Ezeiza. A sus 23 años, Hinestroza tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino tras haber representado a Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

El conjunto de Medellín se desprenderá de su figura durante este 2025 luego de que Boca le envíe su oferta final: 5 millones de dólares por el 100% del pase, con bonos por objetivos incluidos, tal como aseguran desde la dirigencia. En lo inmediato, Marino Hinestroza partirá rumbo a Argentina para sumarse al plantel comandado por Claudio Úbeda y ser oficialmente la primera cara nueva del Xeneize.

Los números de Hinestroza en su paso por Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

Tras cerrar a Marino Hinestroza, la intención de Boca es avanzar de manera formal por más refuerzos. En este contexto, el Xeneize busca dos jugadores de San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello.

