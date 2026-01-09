Llegó el primero: tras idas y vueltas por su pase, Boca ya tiene una cara nueva en el equipo

A mediados del año pasado buscaron al jugador pero las negociaciones no prosperaron. Ahora con el inicio de la nueva temporada, Boca avanzó por él y cerró su llegada luego de unas extensas negociaciones entre Atlético Nacional y el "Xeneize".
Luego del acuerdo entre todas las partes, el extremo colombiano deja Atlético Nacional y viaja a Argentina para convertirse en el primer refuerzo de Boca.
A mediados del año pasado buscaron al jugador pero las negociaciones no prosperaron. Ahora con el inicio de la nueva temporada, Boca avanzó por él y cerró su llegada luego de unas extensas negociaciones entre Atlético Nacional y el "Xeneize".
Marino Hinestroza se convierte en el primer refuerzo de Boca para un año en el que el equipo de la Ribera vuelve a disputar la Copa Libertadores y tendrá varias competencias paralelas a disputar bajo el mando de Úbeda.
El extremo colombiano llegará a Boca para sumarse al resto del plantel que se encuentra realizando la pretemporada en Ezeiza. A sus 23 años, Hinestroza tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino tras haber representado a Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.
El conjunto de Medellín se desprenderá de su figura durante este 2025 luego de que Boca le envíe su oferta final: 5 millones de dólares por el 100% del pase, con bonos por objetivos incluidos, tal como aseguran desde la dirigencia. En lo inmediato, Marino Hinestroza partirá rumbo a Argentina para sumarse al plantel comandado por Claudio Úbeda y ser oficialmente la primera cara nueva del Xeneize.
En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.
Tras cerrar a Marino Hinestroza, la intención de Boca es avanzar de manera formal por más refuerzos. En este contexto, el Xeneize busca dos jugadores de San Lorenzo: Gastón Hernández y Alexis Cuello.