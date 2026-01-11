Las Leonas abren el año mundialista con fuerte presencia mendocina

El seleccionado argentino de Las Leonas dio a conocer la prelista rumbo al Mundial de hockey y dos jugadoras de Mendoza buscan ganarse un lugar.

Sol Guignet se perfila en la lista de Las Leonas para el próximo Mundial.

El 2026 arranca con toda la energía del hockey sobre césped para Las Leonas, que ya tienen la mira puesta en el Mundial femenino que se disputará del 15 al 30 de agosto en Bélgica y Países Bajos, en conjunto con el torneo masculino.

El director técnico Fernando Ferrara dio a conocer una prelista de 32 jugadoras para iniciar la preparación del año, con una base sólida que combina experiencia y juventud, proveniente en buena parte de Las Leoncitas, el equipo Sub 21 que fue subcampeón mundial.

image Quiénes son las mendocinas que figuran en la prelista de Las Leonas Entre las convocadas aparecen dos oriundas de Mendoza que llegaron desde Las Leoncitas tras su destacado rendimiento en el Mundial Junior, Milagros Alastra y Sol Guignet, quienes ahora pelean por consolidarse en el seleccionado mayor.

Alastra brilló en el certamen Sub 21, convirtiéndose en una de las figuras del equipo y destacándose especialmente en los córners cortos, mientras que Guignet también aportó su talento y se ganó la atención del cuerpo técnico para esta nueva etapa.

Milagros Alastra y Sol Guignet- las mendocinas apuntadas por Las Leonas. La temporada internacional de Las Leonas incluirá antes del Mundial la reanudación de la FIH Pro League, que pasará por Argentina y luego continuará con fechas en Australia, sirviendo como preparación para la gran cita mundialista.