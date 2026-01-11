River se desprende de uno de sus campeones del mundo

En este mercado de pases, River ha sufrido muchas bajas en el plantel y la salida de este jugador le abre las puertas a un nuevo refuerzo.

Según los últimos rumores, River aceptó los términos propuestos por el Getafe de la liga española para quedarse con el defensor uruguayo Sebastián Boselli, campeón con su selección en el Mundial Sub 20 en 2023. Sin minutos en el Millonario, el marcador central iniciará su carrera en Europa en este cierre del mercado de pases.

El conjunto español acercó una oferta de 1,5 millones de euros por el 50 % del pase y, sin lugar en el equipo de Marcelo Gallardo, Boselli buscó lógicamente nuevos destinos. Tras un breve paso por Estudiantes de La Plata, donde venía siendo protagonista en el Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, el charrúa fue repescado a fines de septiembre de 2025.

image El futbolista dejará el cuadro de Núñez en este mercado de pases. Gentileza El paso de Boselli por River El uruguayo llegó gracias a la excelente actuación que tuvo en la Copa del Mundo Sub 20 y tras varios idas y vueltas con el club dueño de su pase, en una situación que recuerda a la actual negociación de River por Santino Andino en Godoy Cruz. Con la institución de Núñez firmó un contrato por tres años y medio en agosto de 2023, por un costo de 3.800.000 dólares por el 70 % del pase, proveniente de Defensor Sporting. El futbolista fue un pedido exclusivo de Martín Demichelis, entonces entrenador de River Plate.

En el Millonario nunca estuvo a la altura de lo que los hinchas esperaban: disputó apenas 19 partidos, con un gol y una asistencia, sumando encuentros por Copa Libertadores y torneos locales. En el medio tuvo un paso por Estudiantes de La Plata, donde se vio una mejor versión en comparación con sus actuaciones con la camiseta de la banda en el Pincha jugó 14 partidos, la mayoría como titular.

image El defensor de 22 años tuvo un buen período en Estudiantes. Gentileza Uno sale, otro llega Con la salida del marcador central, se abren las puertas para que River continúe negociando por otros jugadores, incluso para aumentar la oferta por Johan Romaña, capitán de San Lorenzo. Cabe mencionar que, además de desprenderse del futbolista, el equipo de Marcelo Gallardo libera un cupo de extranjeros, ya que el uruguayo no contaba con la nacionalidad.