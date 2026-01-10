Con su nueva capacidad el Estadio Monumental apunta a un lugar destacado entre los estadios tops del mundo

Las obras en el Estadio Monumental parecen no tener fin . En 2020, la dirigencia de River comandada por Rodolfo D'Onofrio inició un camino para remodelar la casa del Millonario y en esa primera etapa se hizo foco en el campo de juego y en un sistema de refrigeración y calefacción.

River cerró el año con un gesto que conmovió al Monumental: una cena para socios que pasan las fiestas solos

Jorge Brito continuó con el mismo legado y en su gestión se inauguraron las tribunas inferiores , aumentando la capacidad de manera considerable. Además, se hizo un SUM con quinchos internos nuevos, el nuevo Instituto River Plate y se duplicó la capacidad del estacionamiento. Ahora, Stefano Di Carlo también puso el foco en la infraestructura y en las próximas semanas comunicará que se construirá el tan ansiado techo y una quinta bandeja, que aumentará la capacidad a más de 101 mil espectadores.

Entre los estadios más grandes del mundo, El Monumental ocuparía el tercer puesto, solamente superado por el Estadio Rungrado Primero de Mayo de Corea de Norte con capacidad para 114mil espectadores y el nuevo Estadio Camp Nou de España con capacidad para 105mil espectadores (cuando se finalice la obra).

Los que cerrarían un top 5 serían, el Estadio Melbourne Cricket Ground de Australia con capacidad para 100 mil espectadores y el Estadio Soccer City en Sudráfica con lugar para 95mil espectadores.

En las próximas semanas, el club informará que a partir del mes de abril comenzarán dos obras sumamente importantes en el estadio . Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años.

La misma estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores. De esta manera, el Estadio Monumental pasará a ser el estadio con mayor capacidad de todo el continente americano.

image

La ampliación del aforo y la modernización de sus instalaciones apuntan a mejorar la experiencia del público y a posicionar al club a la altura de los grandes eventos internacionales.

Además, el crecimiento del estadio acompaña la estrategia institucional de River, que busca potenciar sus ingresos, atraer espectáculos de primer nivel y sostener su protagonismo deportivo. El Monumental, renovado y con capacidad récord, se proyecta como un símbolo del presente y el futuro del club.