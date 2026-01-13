"Se están conociendo": el mejor amigo de Maia Reficco habló sobre el vínculo de la actriz con Franco Colapinto

Los rumores sobre un posible romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco sumó en las últimas horas una voz cercana que aportó claridad. Luego de varias especulaciones que circularon en redes sociales y portales de espectáculos, Fede Popgold, amigo íntimo de la actriz, quien decidió contar qué hay realmente entre la figura de Broadway y el piloto de Fórmula 1.
Las versiones comenzaron a tomar fuerza a partir de una publicación de Colapinto en Instagram. En ese carrete de fotos, que resumió sus vacaciones entre Buenos Aires y Punta del Este, apareció una imagen que no pasó inadvertida: Maia Reficco posó con el casco del piloto. El gesto despertó todo tipo de interpretaciones y alimentó la idea de un romance en marcha entre dos jóvenes con proyección internacional.
Qué dijo Fede Popgold sobre Maia Reficco y Franco Colapinto
Frente a ese escenario, Popgold habló en Luzu y llevó tranquilidad a los seguidores de ambos. El influencer negó que exista un noviazgo formal, aunque confirmó que hay un acercamiento.
“La señorita Maia Reficco y el señor Colapinto tienen muchos amigos en común. Y recientemente se conocieron y son amigos. Quiero aclarar esto: Maia está soltera, no está de novia con Colapinto”, expresó, con un tono directo y sin dejar lugar a dobles lecturas.
En la misma línea, el amigo de la actriz amplió su explicación y dejó en claro que el vínculo se encuentra en una etapa inicial. “Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera. Tienen muchos amigos en común y compartieron algunos días juntos en las últimas semanas, por eso de ahí salen las fotos que sube él de ella. Tienen muy buena onda”, señaló, descartando cualquier tipo de relación consolidada.
Las declaraciones buscaron bajar el tono de una historia que creció de manera acelerada en redes sociales. Según explicó Popgold, el contexto de amistades compartidas y encuentros informales explica la cercanía que se vio reflejada en las publicaciones del piloto, sin que eso implique un compromiso sentimental.
Además, el influencer aportó un dato que pone en pausa cualquier proyección a futuro. Comentó que Maia Reficco viajará al exterior en los próximos días para encarar el rodaje de una película, lo que complica la posibilidad de sostener una relación estable en este momento.