Antes de presentar el auto de Colapinto, Alpine sacude la previa de la F1 2026 con un anuncio inesperado

Alpine oficializó una nueva alianza estratégica en la previa de la presentación del monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, mientras crece la expectativa por el debut completo de Franco Colapinto.

Mientras el mundo de la Fórmula 1 espera la presentación de los nuevos autos para la temporada 2026, Alpine realizó un anuncio que captó la atención del paddock. La escudería francesa confirmó una nueva alianza comercial, apenas días antes de mostrar el monoplaza que será conducido por Franco Colapinto en su primera temporada completa dentro de la categoría.

Se trata de la empresa eToro, la cual será su nuevo socio exclusivo en materia de trading e inversión. La confirmación llegó en un contexto de fuerte expectativa, especialmente entre los fanáticos argentinos, que siguen de cerca cada novedad vinculada al joven piloto.

Franco Colapinto En Abu Dhabi el piloto argentino afrontará la última clasificación de la temporada. Gentileza La antesala de la presentación del nuevo A526 Alpine tiene previsto revelar oficialmente el diseño de su nuevo monoplaza el 23 de enero. Hasta ese momento, el auto se mostrará con una decoración completamente negra durante las primeras pruebas, una estrategia habitual para mantener el misterio sobre la estética final. El lanzamiento del vehículo marcará un punto clave en la preparación del equipo para un año que asoma como determinante dentro de su proyecto deportivo.

Por su parte, el argentino atraviesa semanas de trabajo intenso junto al equipo en la sede de Enstone, en el Reino Unido. Su presencia en la fábrica y su participación en distintas actividades previas a la temporada alimentaron el entusiasmo de los seguidores, que aguardan verlo competir desde la primera fecha del calendario.

DLA Franco Colapinto, piloto de Alpine. El piloto argentino compartirá equipo con Pierre Gasly, en una dupla que buscará consolidar a Alpine en la zona media de la parrilla.