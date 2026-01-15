Franco Colapinto y Pierre Gasly: la dupla de Alpine que superó a cuatro escuderías en la F1 2026

Con las alineaciones de pilotos confirmadas para la temporada 2026 de la Fórmula 1, las expectativas comienzan a tomar forma tanto dentro de los equipos como entre los fanáticos. En ese contexto, la dupla conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine logró posicionarse por encima de cuatro escuderías en una encuesta oficial realizada por la categoría.
El equipo francés decidió mantener a ambos pilotos para el próximo campeonato, apostando a la continuidad como base de su proyecto deportivo, luego de un 2025 en el que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas iniciales.
El resultado de la encuesta de la Fórmula 1
La Fórmula 1 impulsó una votación entre los fanáticos para conocer cuáles eran las duplas de pilotos que más expectativa generan de cara a 2026. En ese ranking, Colapinto y Gasly obtuvieron el 5% de los votos, lo que les permitió ubicarse en el séptimo lugar entre once binomios evaluados.
Ese resultado les permitió superar en preferencia a cuatro equipos de la parrilla, algunos de ellos con nombres de peso y proyectos consolidados dentro de la categoría.
Las duplas que quedaron por detrás
La formación de Alpine se impuso en la encuesta a las siguientes escuderías:
Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll.
Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
Haas, con Esteban Ocon y Oliver Bearman.
Racing Bulls, con Liam Lawson y Arvid Lindblad.
El dato refleja un respaldo significativo para la dupla de Alpine, especialmente considerando la experiencia y trayectoria de algunos de los pilotos que quedaron por detrás en la votación.