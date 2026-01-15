Franco Colapinto y Pierre Gasly: la dupla de Alpine que superó a cuatro escuderías en la F1 2026

Una encuesta oficial de la F1 ubicó a la dupla de Alpine conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly por encima de cuatro binomios de la parrilla 2026.

Con las alineaciones de pilotos confirmadas para la temporada 2026 de la Fórmula 1, las expectativas comienzan a tomar forma tanto dentro de los equipos como entre los fanáticos. En ese contexto, la dupla conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine logró posicionarse por encima de cuatro escuderías en una encuesta oficial realizada por la categoría.

El equipo francés decidió mantener a ambos pilotos para el próximo campeonato, apostando a la continuidad como base de su proyecto deportivo, luego de un 2025 en el que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas iniciales.

DLA (68) Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los que sueña tener un gran 2026 con Alpine. Gentileza. El resultado de la encuesta de la Fórmula 1 La Fórmula 1 impulsó una votación entre los fanáticos para conocer cuáles eran las duplas de pilotos que más expectativa generan de cara a 2026. En ese ranking, Colapinto y Gasly obtuvieron el 5% de los votos, lo que les permitió ubicarse en el séptimo lugar entre once binomios evaluados.

Ese resultado les permitió superar en preferencia a cuatro equipos de la parrilla, algunos de ellos con nombres de peso y proyectos consolidados dentro de la categoría.

Las duplas que quedaron por detrás La formación de Alpine se impuso en la encuesta a las siguientes escuderías: