15 de enero de 2026 - 09:11

Franco Colapinto y Pierre Gasly: la dupla de Alpine que superó a cuatro escuderías en la F1 2026

Una encuesta oficial de la F1 ubicó a la dupla de Alpine conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly por encima de cuatro binomios de la parrilla 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly



Foto:

Por Nicolás Salas

Con las alineaciones de pilotos confirmadas para la temporada 2026 de la Fórmula 1, las expectativas comienzan a tomar forma tanto dentro de los equipos como entre los fanáticos. En ese contexto, la dupla conformada por Franco Colapinto y Pierre Gasly en Alpine logró posicionarse por encima de cuatro escuderías en una encuesta oficial realizada por la categoría.

El equipo francés decidió mantener a ambos pilotos para el próximo campeonato, apostando a la continuidad como base de su proyecto deportivo, luego de un 2025 en el que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas iniciales.

Flavio Briatore junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, con los que sueña tener un gran 2026 con Alpine.



El resultado de la encuesta de la Fórmula 1

La Fórmula 1 impulsó una votación entre los fanáticos para conocer cuáles eran las duplas de pilotos que más expectativa generan de cara a 2026. En ese ranking, Colapinto y Gasly obtuvieron el 5% de los votos, lo que les permitió ubicarse en el séptimo lugar entre once binomios evaluados.

Ese resultado les permitió superar en preferencia a cuatro equipos de la parrilla, algunos de ellos con nombres de peso y proyectos consolidados dentro de la categoría.

Las duplas que quedaron por detrás

La formación de Alpine se impuso en la encuesta a las siguientes escuderías:

  • Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll.
  • Audi, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
  • Haas, con Esteban Ocon y Oliver Bearman.
  • Racing Bulls, con Liam Lawson y Arvid Lindblad.

El dato refleja un respaldo significativo para la dupla de Alpine, especialmente considerando la experiencia y trayectoria de algunos de los pilotos que quedaron por detrás en la votación.

BARCELONA, 01/06/2025
El piloto australiano del equipo McLaren Oscar Piastri (d), y el piloto británico del equipo McLaren Lando Norris, celebran el primer y segundo puesto respectivamente en el Gran Premio de España de Fórmula Uno, este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló (Barcelona).- EFE/ Siu Wu



El ranking completo

  • McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri): 34%
  • Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton): 17%
  • Red Bull (Max Verstappen y Isack Hadjar): 15%
  • Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas): 11%
  • Mercedes (George Russell y Kimi Antonelli): 10%
  • Williams (Alex Albon y Carlos Sainz): 6%
  • Alpine (Franco Colapinto y Pierre Gasly): 5%
  • Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll): 1%
  • Audi (Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto): 1%
  • Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon): 0%
  • Racing Bulls (Liam Lawson y Arvin Lindblad): 0%
