Michael Schumacher y un adiós millonario: el icono que desaparece

Un capítulo fundamental de la historia de laFórmula 1 cambió de manos recientemente en una subasta que sacudió el mercado del coleccionismo internacional. El Benetton B192, monoplaza con el que Michael Schumacher logró su primer triunfo histórico, fue vendido por 8,5 millones de euros.
El Benetton B192 no es solo un coche de carreras; es el vehículo que permitió al mundo descubrir el talento del siete veces campeón mundial. Diseñado por el exitoso dúo integrado por Ross Brawn y Rory Byrne, el auto representaba la cumbre de una era puramente mecánica en la Fórmula 1. Estaba equipado con un motor Ford V8 atmosférico y una caja de cambios manual de seis marchas, algo típico de la época previa a la digitalización total.
Schumacher utilizó este chasis específico, el número 5, por primera vez en el Gran Premio de Canadá de 1992. En aquella oportunidad, ya sorprendió a los especialistas al clasificar en la quinta posición y terminar la carrera en un meritorio segundo lugar, demostrando que estaba para grandes cosas. Ese rendimiento fue apenas el preludio de lo que vendría meses más tarde en el viejo continente.
El hito definitivo para este auto y para la trayectoria del alemán ocurrió en agosto de ese mismo año, en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Allí, en uno de los trazados más exigentes del mundo, Schumacher cruzó la meta en primer lugar, marcando el inicio de una trayectoria profesional que acumularía 91 victorias, 68 pole positions y 155 podios. Para los historiadores del deporte, este chasis es la chispa que encendió el fuego de una de las carreras más grandes de todos los tiempos.
Los millones detrás del legado histórico
Aunque la cifra de 8,5 millones de euros alcanzada en la subasta de Broad Arrow Auctions es impactante para el público general, el monto queda por debajo de los valores que registraron otros vehículos del piloto alemán.
Como referencia, su Ferrari F2001, ganadora en el Gran Premio de Mónaco, se vendió en mayo de 2025 por casi 16 millones de dólares. Del mismo modo, el chasis de la F2003-GA había alcanzado los 13 millones de dólares en una subasta realizada en el año 2022. Sin embargo, el Benetton B192 mantiene un valor simbólico incalculable para los puristas del automovilismo por ser el origen de todo.
Tras su retiro de la competición, este coche fue conservado durante años en la colección histórica de Renault y luego sometido a una restauración meticulosa por parte de LRS Formula. Gracias a este trabajo de ingeniería, el monoplaza recuperó su esplendor original antes de pasar a manos de su nuevo propietario privado, lejos de la leyenda del "Káiser".