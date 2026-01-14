Michael Schumacher y un adiós millonario: el icono que desaparece

El mítico monoplaza con el que el piloto alemán logró su primera victoria en 1992 cambió de manos por 8,5 millones de euros.

Un capítulo fundamental de la historia de la Fórmula 1 cambió de manos recientemente en una subasta que sacudió el mercado del coleccionismo internacional. El Benetton B192, monoplaza con el que Michael Schumacher logró su primer triunfo histórico, fue vendido por 8,5 millones de euros.

El monoplaza que lanzó al "Káiser" El Benetton B192 no es solo un coche de carreras; es el vehículo que permitió al mundo descubrir el talento del siete veces campeón mundial. Diseñado por el exitoso dúo integrado por Ross Brawn y Rory Byrne, el auto representaba la cumbre de una era puramente mecánica en la Fórmula 1. Estaba equipado con un motor Ford V8 atmosférico y una caja de cambios manual de seis marchas, algo típico de la época previa a la digitalización total.

image Michael Schumacher en su Benetton-Ford B192. Schumacher utilizó este chasis específico, el número 5, por primera vez en el Gran Premio de Canadá de 1992. En aquella oportunidad, ya sorprendió a los especialistas al clasificar en la quinta posición y terminar la carrera en un meritorio segundo lugar, demostrando que estaba para grandes cosas. Ese rendimiento fue apenas el preludio de lo que vendría meses más tarde en el viejo continente.

El hito definitivo para este auto y para la trayectoria del alemán ocurrió en agosto de ese mismo año, en el legendario circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. Allí, en uno de los trazados más exigentes del mundo, Schumacher cruzó la meta en primer lugar, marcando el inicio de una trayectoria profesional que acumularía 91 victorias, 68 pole positions y 155 podios. Para los historiadores del deporte, este chasis es la chispa que encendió el fuego de una de las carreras más grandes de todos los tiempos.

Los millones detrás del legado histórico Aunque la cifra de 8,5 millones de euros alcanzada en la subasta de Broad Arrow Auctions es impactante para el público general, el monto queda por debajo de los valores que registraron otros vehículos del piloto alemán.