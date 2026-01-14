Quién es el futbolista que denunció homofobia en su exclub: la respuesta del Adelaide United

Josh Cavallo, referente LGTBIQ+ asegura que el Adelaide United lo apartó tras un cambio de mando. El club desmiente los hechos y habla de una decisión técnica.

El futbolista australiano Josh Cavallo, pionero mundial al visibilizar su orientación sexual en 2021, denunció públicamente que su antiguo club, el Adelaide United, lo marginó por una "homofobia interna". Esta grave acusación generó una fuerte polémica internacional, mientras la institución deportiva sostiene que su salida respondió estrictamente a criterios futbolísticos.

De símbolo de inclusión a una denuncia que recorre el mundo Josh Cavallo, quien actualmente se desempeña en el Stamford AFC de Inglaterra, decidió romper el silencio sobre las razones que, según su visión, forzaron su salida del fútbol australiano. El jugador relató que, tras un inicio con apoyo institucional, un cambio en la dirección del club derivó en políticas internas que limitaron drásticamente sus oportunidades profesionales. Cavallo sostiene que la marginación no tuvo relación con lesiones, sino que fue una consecuencia directa de su identidad.

La denuncia incluye detalles preocupantes sobre el clima interno que vivía el deportista. Según las fuentes, Cavallo afirmó que sus propios compañeros se burlaron de él de forma abierta en un chat grupal tras compartir una fotografía junto a su pareja: "Por primera vez, realmente me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto", reflexionó el jugador al analizar el impacto que este hostigamiento tuvo en su carrera y en su salud mental.

image El fuerte descargo del Adelaide United Ante la repercusión de estas declaraciones, un portavoz del Adelaide United negó de forma rotunda cualquier tipo de discriminación o práctica homofóbica dentro de la entidad. El club manifestó su profunda decepción ante las palabras de su exjugador y reiteró que todas las decisiones vinculadas a la selección de futbolistas para los partidos se adoptan "únicamente por motivos futbolísticos".