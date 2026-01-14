Cobró 39 mil dólares por "magia": el brujo de Malí fue detenido tras la eliminación en la Copa de África

Sinayogo Sinayoko recaudó una fortuna prometiendo que Malí ganaría la Copa de África. Tras la derrota, la policía lo salvó de un linchamiento.

El fútbol africano suele estar rodeado de mística y rituales, pero lo ocurrido en Malí cruzó todos los límites éticos y legales. Sinayogo Sinayoko, un hombre que se autoproclamó "marabú" de un día para el otro, terminó tras las rejas luego de una estafa que movilizó miles de dólares y terminó en un intento de linchamiento.

Una fortuna basada en promesas imposibles Sinayoko, quien anteriormente era conocido como activista político, aprovechó el fervor popular por la selección de Malí para reinventarse como líder espiritual. A través de las redes sociales, montó una red de promesas fraudulentas asegurando que "Las Águilas" se consagrarían campeonas de la Copa Africana de Naciones.

Embed En Mali detuvieron a un famoso brujo llamado Karamogo Sinayoko y la razón es increible: llegó a recaudar 30 mil euros de la gente diciendo que podía hacer brujerías para que Malí le gane a Senegal en la Copa Africana.



Lamentablemente no funcionó (?). pic.twitter.com/6y9Hz8VfeP — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 13, 2026 La respuesta del público fue masiva y costosa. El acusado logró recaudar más de 22 millones de francos CFA, una cifra cercana a los 39.000 dólares, producto de donaciones de hinchas que confiaron en su supuesta influencia sobre el destino del equipo. Sin embargo, la realidad deportiva no tardó en golpear: Malí quedó eliminada en cuartos de final tras perder 1-0 contra Senegal.

El desencanto fue inmediato y violento. Apenas terminó el partido, una multitud enfurecida por la derrota y la sensación de estafa se dirigió al domicilio del "brujo". La policía de Malí tuvo que intervenir de urgencia para evacuar antes de que la situación pasara a mayores, poniéndolo bajo custodia para proteger su integridad física.

Entre la tradición del Juju y la ciberdelincuencia El caso de Sinayoko no es aislado en el contexto del fútbol de África Oriental y Occidental, donde el "Juju" o la creencia en el poder de los rituales para influir en los resultados es una práctica profundamente arraigada. Muchos equipos consultan a especialistas que utilizan hierbas o amuletos para "bloquear" el arco contrario o dar suerte a sus jugadores.

image No obstante, las autoridades malienses fueron claras: el charlatanismo está penado por la ley en el país. A diferencia de los líderes espirituales tradicionales, Sinayoko operaba principalmente en plataformas digitales, lo que derivó en su detención por parte de la brigada especializada en ciberdelincuencia.