Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar: el argentino quedó a un paso de la gloria en motos

A falta de tres etapas para el final, el salteño Luciano Benavides recuperó el liderazgo de la general y mantiene una ventaja mínima sobre Ricky Brabec.

Tras una décima etapa marcada por el accidente del anterior puntero, Daniel Sanders, el argentino Luciano Benavides recuperó el primer puesto en motos del Rally Dakar 2026. Con solo tres jornadas por delante en Arabia Saudita, el piloto de KTM se encamina a una definición histórica frente al estadounidense Ricky Brabec.

El accidente que despejó el camino al liderazgo en el Dakar Luciano Benavides volvió a lo más alto de la clasificación general este miércoles tras una jornada extenuante en el desierto. El desarrollo de la décima etapa resultó determinante para las aspiraciones del representante salteño, quien finalizó en la segunda posición del tramo, ubicándose apenas por detrás del francés Adrien Van Beveren, ganador de la especial con su Honda.

Embed Visual poetry by @LBenavides77 #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/zDLwKWV4qD — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026 El liderazgo del argentino se vio consolidado por el infortunio del australiano Daniel Sanders. El piloto de KTM, que comandaba la general hasta este miércoles, sufrió una dura caída en las dunas a la altura del kilómetro 138. El impacto le provocó un traumatismo en el hombro izquierdo, además de posibles fracturas de clavícula y esternón, lo que obligó a su retiro de la pelea por el título.

Este golpe de escena despejó el grupo de aspirantes al trofeo final, dejando a Sanders prácticamente descartado de la competencia oficial mientras es examinado por los equipos médicos. Para Benavides, la regularidad en una etapa tan accidentada fue la clave para heredar la punta de la carrera más exigente del mundo.

Una ventaja mínima y tres etapas para la gloria A pesar de haber recuperado el mando, Benavides no tiene margen de error en el tramo final de la competencia. Su ventaja actual sobre el escolta estadounidense, Ricky Brabec, es de apenas 41 segundos. Esta diferencia es mínima considerando la cantidad de kilómetros y las dificultades de navegación que todavía restan en el territorio saudí.