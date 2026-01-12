Luciano Benavides alcanzó la cima: hat-trick, liderato y un final de película en el Dakar 2026

El piloto salteño Luciano Benavides (KTM) hizo historia este lunes en la octava etapa del Dakar 2026 al conseguir su tercera victoria parcial y, por primera vez en su carrera, trepar a lo más alto de la clasificación general. Este resultado desplaza al australiano Daniel Sanders y perfila una definición apasionante con apenas 10 segundos de diferencia.
Navegación perfecta y bonificaciones clave
La jornada en Wadi Ad-Dawasir presentaba un desafío mayúsculo: 483 kilómetros de especial donde la navegación era el factor determinante. Benavides, tras su triunfo del domingo, tenía la difícil tarea de abrir pista, una posición que suele castigar el cronómetro por la falta de huellas.
Sin embargo, el representante de KTM demostró una madurez conductiva excepcional. Lideró el grupo de principio a fin y capitalizó al máximo los 7 minutos y 28 segundos de bonificación por abrir camino. Con un tiempo total de 4:26:39, el salteño no solo se adjudicó la etapa (la octava de su historial personal en la competencia), sino que logró limar la ventaja que le llevaba su compañero de equipo, Daniel Sanders.
El impacto en la tabla acumulada es total. Benavides ahora manda con un tiempo de 33:18:50, dejando a Sanders en el segundo lugar por una diferencia ínfima de 10 segundos. Detrás de ellos aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien se mantiene al acecho en la tercera posición a 4:47 del argentino.
Este "sorpasso" llega en un momento bisagra del rally. Benavides admitió tras la etapa que verse en la cima de la general es una sensación nueva y gratificante: "Estoy muy orgulloso del trabajo que hice y quedar como líder de la general me pone muy contento, porque nunca me había pasado en mi carrera", expresó el salteño al llegar al vivac.
Cómo sigue el Dakar 2026
El panorama para lo que resta de la competencia es de alta tensión. Entre este martes y el miércoles se desarrollará la última etapa maratón del Dakar 2026. Esto implica que los pilotos deberán pasar la noche en carpas comunes en medio del desierto, sin asistencia externa de sus mecánicos, lo que obliga a cuidar la integridad de las motos al máximo.
La etapa 9 unirá Wadi Ad-Dawasir con un campamento refugio a través de 418 kilómetros de especial. Benavides deberá gestionar la presión de ser el hombre a batir en un terreno donde cualquier error de navegación o falla mecánica puede cambiar el destino de la carrera en segundos. Con solo cinco jornadas por delante, la batalla entre KTM y Honda está más viva que nunca.