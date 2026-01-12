Luciano Benavides alcanzó la cima: hat-trick, liderato y un final de película en el Dakar 2026

El piloto salteño saltó a lo más alto de la general en motos. Ahora defiende el liderato por una mínima ventaja antes del desierto total.

El piloto salteño Luciano Benavides (KTM) hizo historia este lunes en la octava etapa del Dakar 2026 al conseguir su tercera victoria parcial y, por primera vez en su carrera, trepar a lo más alto de la clasificación general. Este resultado desplaza al australiano Daniel Sanders y perfila una definición apasionante con apenas 10 segundos de diferencia.

Navegación perfecta y bonificaciones clave La jornada en Wadi Ad-Dawasir presentaba un desafío mayúsculo: 483 kilómetros de especial donde la navegación era el factor determinante. Benavides, tras su triunfo del domingo, tenía la difícil tarea de abrir pista, una posición que suele castigar el cronómetro por la falta de huellas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KTM Factory Racing (@ktmfactoryracing) Sin embargo, el representante de KTM demostró una madurez conductiva excepcional. Lideró el grupo de principio a fin y capitalizó al máximo los 7 minutos y 28 segundos de bonificación por abrir camino. Con un tiempo total de 4:26:39, el salteño no solo se adjudicó la etapa (la octava de su historial personal en la competencia), sino que logró limar la ventaja que le llevaba su compañero de equipo, Daniel Sanders.

El impacto en la tabla acumulada es total. Benavides ahora manda con un tiempo de 33:18:50, dejando a Sanders en el segundo lugar por una diferencia ínfima de 10 segundos. Detrás de ellos aparece el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien se mantiene al acecho en la tercera posición a 4:47 del argentino.

Este "sorpasso" llega en un momento bisagra del rally. Benavides admitió tras la etapa que verse en la cima de la general es una sensación nueva y gratificante: "Estoy muy orgulloso del trabajo que hice y quedar como líder de la general me pone muy contento, porque nunca me había pasado en mi carrera", expresó el salteño al llegar al vivac.