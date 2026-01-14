Daniel Sanders corre con una fractura en el Dakar y se niega a abandonar: "No criaron a un cobarde"

El piloto australiano Daniel Sanders, defensor del título y quien era líder indiscutido en motos, protagonizó el momento más dramático de la décima etapa del Rally Dakar 2026. Tras una caída a alta velocidad en las dunas, que le habría provocado fracturas de clavícula y esternón, el piloto decidió completar el tramo con signos evidentes de dolor.

Un impacto a 140 km/h que cambió el rumbo del rally El accidente ocurrió en el kilómetro 138 de la especial de este miércoles, en un sector de dunas blancas y blandas. Sanders, apodado "Chucky", voló literalmente sobre una duna a unos 140 kilómetros por hora. "Fue bastante aterrador. En cuanto me levanté, supe que la clavícula estaba rota y también el esternón. No tengo nada de fuerza en la parte superior del cuerpo", relató el piloto de KTM tras completar la etapa en la posición 15, a casi 28 minutos del ganador.

En el momento del impacto, sus rivales directos, Ricky Brabec y Tosha Schareina, detuvieron su marcha para asistirlo y asegurarse de que estuviera consciente, un gesto de deportividad que fue destacado por la organización. Tras ser examinado por el equipo médico en la zona de neutralización, se confirmó un traumatismo severo en el hombro izquierdo, aunque el australiano logró terminar los últimos 150 kilómetros de la jornada impulsado por pura voluntad.

Embed Respect. A crucial moment in this year’s race as Daniel Sanders crashed on Stage and Ricky Brabec was there by his rival’s side to assist #DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/BQeZJOvSIj — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2026 La épica de "Chucky": ¿puede seguir en competencia? A pesar del diagnóstico preliminar de fracturas, Sanders manifestó una postura desafiante frente a la adversidad: "Mi padre y mi madre no criaron a un cobarde, así que no me voy a retirar ahora hasta que alguien me diga que lo haga o me saquen a rastras de la carrera", declaró con firmeza a la organización. El piloto confía en que, al haber dejado atrás las secciones de dunas, el terreno de grava y caminos de tierra de las etapas finales será más fácil de manejar estando lesionado.