Cadillac presentó el primer diseño del auto con el que debutará en la Fórmula 1 en 2026

La escudería estadounidense, que será el undécimo equipo de la parrilla, mostró el livery inicial de su monoplaza para las primeras pruebas.

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, presentó su livery temporal.

Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1, presentó su livery temporal.

La escudería Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 en la temporada 2026, presentó oficialmente el primer diseño del monoplaza con el que iniciará su camino en la máxima categoría del automovilismo. El equipo estadounidense mostró un livery preliminar que será utilizado en las primeras pruebas antes de la revelación del auto definitivo.

El diseño exhibido es completamente negro, con una estética sobria y minimalista. Según se informó, se trata de una decoración especial de pruebas, pensada para las primeras salidas a pista y no del diseño final que competirá en el campeonato. En la carrocería se destacan el logotipo de Cadillac y los nombres de los integrantes que formaron parte del proyecto, en un guiño simbólico al trabajo colectivo detrás del equipo.

Un paso clave antes del debut en pista

Este primer monoplaza será utilizado durante las jornadas iniciales de shakedown, previstas para finales de enero en el circuito de Barcelona. Allí, Cadillac comenzará a recopilar datos técnicos fundamentales y a validar el comportamiento del auto bajo la nueva normativa que regirá en la Fórmula 1 a partir de 2026.

Desde la escudería aclararon que el diseño definitivo será presentado más adelante, en un evento de alto impacto mediático, y que el modelo actual tiene como objetivo ocultar detalles aerodinámicos y técnicos sensibles mientras avanza el desarrollo del proyecto.

El diseño tendrá todos los nombres que integran la estructura de Cadillac.

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1

La incorporación de Cadillac representa uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en la Fórmula 1. Respaldado por General Motors y TWG Motorsports, el equipo fue aprobado para ingresar a la categoría en un contexto de profunda transformación técnica y estratégica del campeonato.

El desembarco de la marca estadounidense no solo amplía la parrilla, sino que también refuerza la presencia de la industria automotriz de Estados Unidos en una categoría históricamente dominada por fabricantes europeos. La estructura del equipo combina centros operativos en América del Norte y Europa, con el objetivo de competir desde su primer año con una base técnica sólida.

La temporada 2026 marcará una nueva era para la Fórmula 1, con cambios profundos en aerodinámica, chasis y unidades de potencia. En ese contexto, Cadillac buscará asentarse progresivamente en la categoría y construir un proyecto a largo plazo, de la mano de dos pilotos experimentados como Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

Valtteri Bottas y Checo Pérez, los pilotos de Cadillac
