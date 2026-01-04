4 de enero de 2026 - 11:54

Un piloto de Fórmula 1 reaccionó a la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos: "Un ejemplo..."

Un reconocido piloto de la F1 se expresó en redes sociales y envió un mensaje directo al pueblo venezolano.

Fórmula 1. Max Verstappen y Sergio Pérez, compañeros en Red Bull desde 2021 al 2024.

Por Nicolás Salas

La información sobre la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, difundida en las últimas horas, generó repercusiones inmediatas no solo en el ámbito político, sino también en el mundo del deporte. En ese contexto, un piloto de Fórmula 1 utilizó sus redes sociales para pronunciarse públicamente y enviar un mensaje de apoyo al pueblo venezolano.

El protagonista fue Sergio “Checo” Pérez, quien actualmente se prepara para competir nuevamente en la máxima categoría del automovilismo. El mexicano eligió una historia de Instagram para expresar su postura ante la situación que involucra al mandatario venezolano.

El mensaje de Checo Pérez tras conocerse la noticia

En su publicación, el piloto fue directo y apeló a un tono emotivo. El mensaje textual decía: “Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”.

Las palabras del corredor no tardaron en viralizarse y generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores, especialmente en la comunidad venezolana, que respondió con miles de mensajes de agradecimiento y apoyo.

La publicación de Pérez fue interpretada como una señal de empatía hacia una sociedad que atraviesa desde hace años una profunda crisis política, social y económica. Si bien el piloto no profundizó en aspectos políticos ni institucionales, su mensaje quedó enmarcado en un clima de fuerte sensibilidad regional tras la difusión de la noticia que involucró al presidente venezolano.

El presente deportivo de Checo Pérez en la Fórmula 1 y su vínculo con Cadillac

Más allá del mensaje que generó repercusión en redes sociales, Sergio “Checo” Pérez atraviesa un momento clave de su carrera profesional. El piloto mexicano se encuentra en plena etapa de preparación de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, año en el que se concretará su incorporación al proyecto Cadillac, la nueva escudería que desembarcará oficialmente en la máxima categoría.

La llegada de Cadillac a la Fórmula 1 representa uno de los movimientos más relevantes del automovilismo en los últimos años, y Pérez aparece como una de las figuras centrales de ese armado deportivo. Con experiencia en equipos de punta y un extenso recorrido en la categoría, el mexicano aportará conocimiento técnico, liderazgo y recorrido internacional en una estructura que buscará consolidarse desde su debut.

