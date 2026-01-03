Gimnasia y Esgrima sumó en las últimas horas dos refuerzos de jerarquía

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima retomó la pretemporada y comenzó con todo su trabajo en 2026. Hasta ahora, 19 futbolistas se presentaron, incluyendo cuatro refuerzos : Juan José Franco, Luciano Paredes, Esteban Fernández y Matías Muñoz. Estos dos últimos son quienes se sumaron recientemente.

El equipo entrenará en doble turno hasta el próximo martes, y el miércoles solo por la mañana, en el club. Luego viajarán a Buenos Aires, donde permanecerán hasta el sábado 17, con el objetivo de disputar al menos cuatro partidos amistosos. El único choque confirmado es vs. Tigre.

Gimnasia continúa reforzando su plantilla de cara a la Liga Profesional 2026 , combinando juventud, experiencia y proyección para consolidarse tras su reciente ascenso. Esteban Fernández es nuevo jugador del Lobo mendocino. El mediocampista ofensivo, de 23 años, proviene de Arsenal, tras haber surgido en la cantera de River. Además, registra un paso por Newell's.

Esteban Fernández ya formó parte de la práctica junto a sus nuevos compañeros.

En materia de experiencia defensiva, Matías Muñoz, defensor central de 35 años, se sumó al plantel. Llega desde Lanús, surgió de Boca y tuvo pasos por Sampdoria, Palermo, Genoa (Italia), Leganés (España), Independiente y Estudiantes LP.

Otro de los refuerzos destacados es Valentino Simoni, delantero de 21 años y goleador de la Reserva de Boca en 2025. Llega en condición de préstamo con opción de compra. La temporada pasada disputó 36 partidos y anotó 13 goles, incluyendo tantos en ambas finales de copas de inferiores.

Matías Muñoz, defensor central de 35 años, se sumó al plantel blanquinegro.

El Mensana también incorporó a Santiago Rodríguez, extremo de 28 años, de San Luis, que regresó a préstamo a Argentinos Juniors, tras su paso por Sarmiento (J). Rodríguez disputó 21 partidos la temporada pasada, sin goles y con una asistencia.

Gimnasia y Esgrima Con 19 jugadores inició sus trabajos el Lobo del Parque, soñando con su debut en la Liga Profesional 2026. Gentileza

Además, Juan José Franco Arrellaga, lateral derecho paraguayo de 33 años, y Luciano Paredes, lateral derecho ex Deportivo Maipú, firmaron contratos por un año.

En materia de renovaciones, Nahuel Barboza y Fermín Antonini extendieron sus contratos hasta diciembre de 2026. También, el club ejecutó las opciones de compra de Franco Saavedra y Facundo Lencioni.