Ni por Schumacher ni por Vettel: las duras condiciones que puso la Fórmula 1 para volver a correr en Alemania

Alemania es sinónimo de gloria en la Fórmula 1 , pero hoy la nostalgia no alcanza para comprar una fecha en el calendario oficial. La era de Michael Schumacher y Sebastian Vettel parece haber quedado en un recuerdo lejano para los dueños del negocio.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría , fue tajante: no hay ningún apuro por volver si no aparece la oferta económica correcta. El "Gran Circo" ya no se mueve por tradición, sino por compromiso, inversión y visión de futuro.

Domenicali reconoció que, aunque están abiertos a discutir un regreso, solo lo harán bajo condiciones muy concretas: "Estamos interesados en volver a Alemania, pero con el organizador correcto y la oferta correcta", explicó el directivo.

Actualmente, Liberty Media maneja una lista de candidatos cada vez más larga para albergar grandes premios en todo el mundo. Esto les permite ser selectivos y no forzar acuerdos en mercados que no consideran prioritaria la llegada de la F1.

El principal escollo para el regreso germano sigue siendo el factor económico. Mientras Nürburgring ya descartó su vuelta por cuestiones presupuestarias, Hockenheim aparece como la única opción realista tras modernizar sus instalaciones.

image

Un mercado que perdió sus estrellas

El panorama global tampoco ayuda a los circuitos históricos europeos. Con Estados Unidos sumando tres fechas y Oriente Medio ganando peso, Europa empezó a implementar un modelo de rotación para sus pistas clásicas.

image Reutemann conquistó Nürburgring en 1975.

A este escenario se suma la falta de figuras locales que traccionen al público alemán. Aunque Mercedes y Audi están presentes en la parrilla, hoy el país no tiene estrellas jóvenes que generen el impacto mediático de antaño.

Con Nico Hülkenberg como único referente a sus 38 años, el interés del mercado alemán ha decaído. Por ahora, la F1 prefiere mirar hacia nuevos horizontes antes que rescatar un GP que no garantiza el paquete de negocios que hoy exige la categoría.