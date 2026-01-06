A trasnochar: la F1 confirmó los horarios de las 30 carreras de la temporada 2026 y el inicio será temprano

De cara a su temporada número 77, la Fórmula 1 reveló el cronograma oficial de 2026 , un año que promete ser histórico por los cambios reglamentarios y muchas novedades en un calendario que exigirá al máximo a pilotos y equipos.

En total, los fanáticos disfrutarán de 30 carreras : 24 Grandes Premios regulares y 6 Sprints . La acción arrancará el 8 de marzo en Australia , un cambio obligado ya que las citas en Bahrein y Arabia Saudita se postergaron hasta abril debido al Ramadán.

Una de las grandes novedades es la convivencia de dos sedes en España. El GP de Barcelona-Catalunya se disputará el 14 de junio, mientras que el esperado estreno del circuito urbano de Madrid (Madring) será el 13 de septiembre.

Madrid será la última parada europea de un año que prescindirá de Imola en su calendario. Además, la logística se ajustó para que el GP de Canadá (24 de mayo) no choque directamente con las 500 Millas de Indianápolis, retrasando su largada a las 16:00 hora local.

Prepará el café, porque el calendario 2026 tendrá dos citas principales los días sábados. A la ya clásica noche de Las Vegas (21 de noviembre), se sumará el GP de Azerbaiyán el 26 de septiembre, tras un pedido de los promotores locales por un festivo nacional.

Para los seguidores en Argentina, los horarios exigirán algunos madrugones: Australia será a la 1:00 AM, China a las 4:00 AM y Japón a las 2:00 AM. Por el contrario, las citas en América como Miami, Austin y México se mantendrán en el cómodo horario de las 17:00.

Todos los horarios de la Fórmula 1 en 2026

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00