23 de febrero de 2026 - 12:47

Lando Norris confirmó su separación de Magui Corceiro en plena pretemporada de F1: "Un hombre soltero..."

El campeón mundial anunció el fin de su relación durante un diálogo con Carlos Sainz, generando repercusiones dentro y fuera del paddock.

Lando Norris confirmó su separación de Magui Corceiro en plena pretemporada de F1: Un hombre soltero...

Lando Norris confirmó su separación de Magui Corceiro en plena pretemporada de F1: "Un hombre soltero..."

Foto:

Por Francisco Moreno

En medio de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1, el campeón reinante Lando Norris confirmó el fin de su relación con la modelo y actriz portuguesa Margarida “Magui” Corceiro durante una conversación informal con el también piloto Carlos Sainz Jr.

Leé además

Yuki Tsunoda escapa de un incendio en el histórico Red Bull de Sebastian Vettel durante un show en San Francisco.

Perdió su asiento en la Fórmula 1, será piloto de reserva en 2026 y su auto se incendió en plena exhibición

Por Nicolás Salas
Flavio Briatore, asesor de Alpine.

Flavio Briatore no se guardó nada y criticó el reglamento de la Fórmula 1: "Los fans solo entienden el 20%"

Por Nicolás Salas

La confirmación tomó forma cuando Sainz, en tono casual, le preguntó a Norris por el estado de su relación con Corceiro. Ante la consulta, el británico respondió con franqueza que la relación “se terminó” y señaló que ahora se encuentra “soltero”, despejando de manera pública las especulaciones que venían circulando desde hace semanas.

Embed

Norris y Corceiro: un vínculo observado y muy comentado

La relación entre Norris y Corceiro fue objeto de seguimiento cuando la portuguesa comenzó a aparecer junto al piloto en grandes premios y actos públicos. La modelo, con una creciente base de seguidores en plataformas digitales y una trayectoria en televisión, acompañó al piloto británico durante varios momentos claves, incluido el festejo por su primer título mundial obtenido en la temporada 2025.

Pese a su visibilidad mediática, diversos factores llevaron a que, en los últimos meses, surgieran rumores de tensiones entre la pareja. Entre esos indicios, la ausencia de Corceiro en eventos privados vinculados a celebraciones deportivas había encendido las especulaciones sobre un posible distanciamiento. La respuesta directa de Norris ante Sainz, sin embargo, fue la primera vez que el piloto abordó el tema de forma explícita y pública.

image

Sin declaraciones oficiales, el foco vuelve al rendimiento

Hasta ahora, ni Norris ni Corceiro han brindado un comunicado oficial sobre los motivos detrás de la separación o sobre su situación personal tras el anuncio. Lo que sí se observa es que el británico parece enfocado en los preparativos deportivos, manteniendo su atención en la pista y en la defensa de su título mundial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fórmula 1. El piloto nipón apaga el fuego de la máquina con la cual alguna vez Sebastián Vettel salió campeón de la Máxima en el 2011.

A experimentado piloto japonés de Fórmula 1 se le prendió fuego su auto

Por Gonzalo Tapia
La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid.

La UEFA suspende a Prestianni tras denuncia de Vinícius Jr.: baja clave para la revancha en Madrid

Por Redacción Deportes
La imponente trepada al Cristo Redentor, a 4.000 metros de altura, se corona como la etapa más extraordinaria del Giro Mendocino y una de las grandes maravillas del ciclismo mundial.

Vuelta de Mendoza: 50 ediciones de una pasión que sigue rodando

Por Sergio Faria
River sumó su tercera derrota consecutiva y la crisis en el Millo creció, el Muñeco no habló en conferencia de prensa y podría alejarse del equipo. 

Marcelo Gallardo medita su continuidad en River en medio de una crisis sin precedentes

Por Sergio Faria