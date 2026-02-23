Lando Norris confirmó su separación de Magui Corceiro en plena pretemporada de F1: "Un hombre soltero..."

El campeón mundial anunció el fin de su relación durante un diálogo con Carlos Sainz, generando repercusiones dentro y fuera del paddock.

En medio de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1, el campeón reinante Lando Norris confirmó el fin de su relación con la modelo y actriz portuguesa Margarida “Magui” Corceiro durante una conversación informal con el también piloto Carlos Sainz Jr.

La confirmación tomó forma cuando Sainz, en tono casual, le preguntó a Norris por el estado de su relación con Corceiro. Ante la consulta, el británico respondió con franqueza que la relación “se terminó” y señaló que ahora se encuentra “soltero”, despejando de manera pública las especulaciones que venían circulando desde hace semanas.

Durante la realización de la foto oficial de pilotos de la Fórmula 1, Carlos Sainz le preguntó a Lando Norris si estaba bien con Magui Corceiro y el británico le respondió que se había acabado, que ya no están juntos

Norris y Corceiro: un vínculo observado y muy comentado La relación entre Norris y Corceiro fue objeto de seguimiento cuando la portuguesa comenzó a aparecer junto al piloto en grandes premios y actos públicos. La modelo, con una creciente base de seguidores en plataformas digitales y una trayectoria en televisión, acompañó al piloto británico durante varios momentos claves, incluido el festejo por su primer título mundial obtenido en la temporada 2025.

Pese a su visibilidad mediática, diversos factores llevaron a que, en los últimos meses, surgieran rumores de tensiones entre la pareja. Entre esos indicios, la ausencia de Corceiro en eventos privados vinculados a celebraciones deportivas había encendido las especulaciones sobre un posible distanciamiento. La respuesta directa de Norris ante Sainz, sin embargo, fue la primera vez que el piloto abordó el tema de forma explícita y pública.

image Sin declaraciones oficiales, el foco vuelve al rendimiento Hasta ahora, ni Norris ni Corceiro han brindado un comunicado oficial sobre los motivos detrás de la separación o sobre su situación personal tras el anuncio. Lo que sí se observa es que el británico parece enfocado en los preparativos deportivos, manteniendo su atención en la pista y en la defensa de su título mundial.