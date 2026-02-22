Perdió su asiento en la Fórmula 1, será piloto de reserva en 2026 y su auto se incendió en plena exhibición

El monoplaza campeón de 2011 sufrió un fallo repentino en Marina Boulevard. Es el segundo incidente similar del piloto japonés en eventos de exhibición urbana.

Yuki Tsunoda escapa de un incendio en el histórico Red Bull de Sebastian Vettel durante un show en San Francisco.

Yuki Tsunoda protagonizó un tenso momento en San Francisco cuando el monoplaza RB7 que conducía se incendió repentinamente durante una exhibición de Red Bull. El incidente marca su primer acto público tras perder la titularidad en la Fórmula 1 frente al ascenso de Isack Hadjar.

El evento en San Francisco, realizado en la céntrica zona de Marina Boulevard, buscaba homenajear el legado de Red Bull utilizando el icónico RB7, el coche con el que el alemán Sebastian Vettel logró el título mundial en el año 2011. Sin embargo, la jornada se vio opacada cuando el vehículo comenzó a despedir una densa humareda posterior tras una parada, convirtiéndose rápidamente en llamas que avanzaron por la parte trasera del auto. La rápida reacción de Tsunoda, quien se quitó los cinturones y descendió sin ayuda tras los gritos de advertencia de los fanáticos, evitó consecuencias físicas personales.

La complejidad de los frenos en las exhibiciones callejeras Este episodio no representa un hecho aislado en la trayectoria del piloto de 25 años. En 2024, mientras realizaba una gira promocional en Taichung, Taiwán, sufrió un percance casi idéntico donde el auto también comenzó a arder por la zona de los frenos traseros durante una serie de maniobras en la vía pública. Este tipo de fallos evidencia la fragilidad de la mecánica de Fórmula 1 cuando se somete a condiciones de baja velocidad y alta exigencia térmica en entornos urbanos, fuera de su uso habitual en circuitos de competición.

La particularidad del incidente en San Francisco radica en que el incendio resalta la dificultad técnica de operar monoplazas históricos en espectáculos de este tipo. Los mecanismos de refrigeración de un Fórmula 1 dependen del flujo de aire constante a altas velocidades; cuando se realizan demostraciones de "donas" o paradas prolongadas con el motor encendido, los componentes traseros pueden sobrecalentarse de forma crítica hasta generar fuego.

image Yuki Tsunoda tras el incidente en la exhibición. @Leonczik El nuevo rol de Tsunoda en el paddock para 2026 El incidente ocurre en un momento bisagra para el piloto nacido en Sagamihara. Tras su ascenso al equipo principal de Red Bull en 2025 para reemplazar a Liam Lawson, su desempeño no resultó suficiente para asegurar su continuidad como titular. Durante la temporada pasada, disputó 22 carreras junto a Max Verstappen, pero solo logró sumar puntos en siete Grandes Premios, lo que derivó en la decisión de la estructura de desplazarlo por el franco-argelino Isack Hadjar.