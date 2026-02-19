Ferrari aprovechó los test de Bahréin para presentar un sistema inédito donde el flap trasero rota sobre su centro, optimizando la velocidad punta de cara a la temporada 2026.

"Macarena", el alerón de Ferrari que gira 180 grados: así es el arma de los Tifosi para ganar en la F1.

Lewis Hamilton estrenó en el Circuito Internacional de Bahréin una innovación sin precedentes en la Fórmula 1: un alerón trasero capaz de girar 180 grados. Esta solución técnica, montada en el monoplaza SF-26, busca explotar las nuevas normativas de aerodinámica activa para otorgar a Ferrari una ventaja decisiva en velocidad final.

El impacto de esta novedad fue inmediato entre ingenieros y fanáticos durante la segunda jornada de ensayos. Mientras el resto de la parrilla exhibía interpretaciones más conservadoras del reglamento, Ferrari presentó un diseño que logra que el flujo de aire trabaje a favor de la aceleración en línea recta de una forma mucho más radical.

El secreto del eje central: cómo Ferrari invierte el flujo de aire La diferencia fundamental entre esta pieza y los alerones convencionales reside en la ubicación del pivote de rotación. En los sistemas habituales, el eje se sitúa en el borde de salida, lo que limita el movimiento de la parte delantera; sin embargo, Ferrari instaló el pivote en el centro exacto del flap. Este cambio permite que tanto la sección anterior como la posterior del componente se desplacen de manera coordinada.

La profundidad técnica de este avance responde a la búsqueda del equilibrio perfecto entre carga aerodinámica y velocidad punta. Al activarse el mecanismo, el flap no se queda simplemente en posición horizontal para reducir la resistencia, sino que continúa su rotación hasta invertirse por completo.

Según reportes de Motorsport, este movimiento genera una expansión en el flujo de aire donde la sección central funciona como guía principal para los gases que salen del monoplaza, optimizando la gestión aerodinámica en carrera. La implementación de este sistema demuestra que Ferrari encontró una "laguna legal" en el reglamento de aerodinámica activa de 2026, permitiendo el giro total durante el despliegue del sistema Active Aero para reducir drásticamente la resistencia al avance.