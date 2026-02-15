La Fórmula 1 y el caso Epstein: los documentos secretos que exponen a los dueños y jefes del paddock.

La reciente liberación de millones de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sacudió también los cimientos de la Fórmula 1 . Nombres como Bernie Ecclestone y Lawrence Stroll aparecen en registros de negocios y eventos sociales vinculados a Jeffrey Epstein . El paddock enfrenta ahora preguntas que la velocidad de los motores ya no puede ignorar.

La Fórmula 1 cultivó durante décadas una imagen de innovación y capital global , pero la desclasificación de más de 300 GB de datos del FBI abrió un capítulo incómodo para su cúpula. Los documentos publicados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein revelan una red de contactos que sitúa a figuras clave del automovilismo en la órbita social y comercial del financista.

Aunque las menciones no constituyen acusaciones penales automáticas, los correos electrónicos, recibos de mensajería y registros de vuelo exponen una proximidad inquietante entre un delincuente condenado y los actores más influyentes del deporte motor.

Bernie Ecclestone, arquitecto de la F1 moderna , es uno de los nombres más resonantes en los archivos. Un recibo de FedEx de julio de 2001 documenta el envío de un paquete por parte de Epstein a la dirección de Ecclestone en Londres.

Años después, en 2011, los correos muestran que Epstein actuó como intermediario para un consorcio interesado en adquirir el histórico circuito de Silverstone. En las conversaciones participaba el político británico Peter Mandelson, quien planeaba discutir la operación de forma privada con Ecclestone. Aunque la compra no prosperó, la evidencia de una interlocución directa entre Epstein y la cúpula del automovilismo es innegable.

Lawrence Stroll y las cenas en Nueva York

A diferencia de Ecclestone, Lawrence Stroll mantiene hoy un rol activo como propietario del equipo Aston Martin. Su nombre aparece múltiples veces en los documentos, vinculado a correspondencia social y logística de aviación.

image Lawrence Stroll y su hijo Lance, actual piloto de la F1 en Aston Martin.

Mensajes de la ex de Epstein, Ghislaine Maxwell, de 2003 describen cenas entre ambos con invitados prominentes, incluyendo a Stroll. Un detalle crítico en estos correos es la mención de que "5 modelos" servirían a los invitados junto al personal de la casa. Además, los archivos registran comunicaciones donde Epstein consultaba sobre la compra de un avión vinculado al empresario canadiense en 2014.

Briatore, Todt e Irvine bajo escrutinio

La red se extiende a otros nombres históricos del paddock. Flavio Briatore, exjefe de Renault, es referido por Epstein en correos de 2010 como su "amigo italiano". Las comunicaciones sugieren reuniones en Nueva York y discusiones sobre la venta de propiedades de lujo.

DLA (34) Flavio Briatore, asesor de Alpine.

Por su parte, Jean Todt, expresidente de la FIA y exjefe de Ferrari, aparece en registros de 2013 y 2017. Según los archivos, Todt visitó la casa de Epstein en Nueva York tras ser presentado por un diplomático común; en un correo posterior, Epstein describió a Todt como un "tipo raro", reflejando la percepción personal del financista.

Incluso Eddie Irvine, el expiloto de Fórmula 1 que fue segundo en el campeonato mundial de 1999, aparece en los archivos de Epstein en correos electrónicos de septiembre de 2003 vinculados a Ghislaine Maxwell. En uno de esos intercambios, Maxwell solicitaba ayuda para conseguir entradas a un concierto para Irvine, describiéndolo como “el ex piloto de F1”, y en otro posterior un colaborador pedía contactos “para divertirse en Irlanda”, a lo que Maxwell respondió con la información de Irvine.

image Eddie Irvine, expiloto de la Fórmula 1.

La presencia de su nombre en estos correos refleja una conexión social entre Irvine y figuras del entorno de Epstein, pero no hay evidencia en los archivos que sugiera implicación en actividades delictivas ni acusaciones formales contra el antiguo corredor de Ferrari.