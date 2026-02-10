10 de febrero de 2026 - 17:46

Franco Colapinto afronta los test de la Fórmula 1 en Baréin: horario y por dónde verlo

El piloto argentino enfrenta una nueva serie de pruebas a bordo de su monoplaza Alpine. Será desde este miércoles.

Alpine
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Alpine confirmó el cronograma del piloto argentino Franco Colapinto para los tests oficiales de la Fórmula 1 en Baréin, que se disputarán entre este miércoles 11 y el viernes 13 de febrero en el circuito internacional de Sakhir. El argentino ya tiene asignados sus turnos de actividad en la segunda tanda de ensayos de pretemporada, clave en la preparación rumbo al inicio del campeonato 2026.

Así está prevista la actividad del equipo Alpine:

alpinef1team_603920602_18553988341029963_2075649276002255385_n

Según la planificación de Alpine, Colapinto será el primer piloto del equipo en salir a pista. El bonaerense de 22 años girará este miércoles 11 en el turno de la mañana, mientras que Pierre Gasly tomará el relevo durante la sesión de la tarde.

El jueves 12, la actividad quedará exclusivamente en manos del piloto francés y, finalmente, el viernes 13, Colapinto volverá a subirse al Alpine para cerrar la participación de la escudería en esta tanda. Cada jornada de pruebas contará con dos sesiones diarias: la primera de 4 a 8 y la segunda de 9 a 13, siempre en horario de la Argentina.

A diferencia de lo ocurrido en Barcelona, los ensayos de Baréin sí tendrán cobertura televisiva, aunque con limitaciones. Durante esta primera tanda, solo se transmitirá una hora por día, correspondiente al último tramo de actividad. Se espera que la segunda semana de tests, prevista del 18 al 20 de febrero, tenga retransmisión completa.

En cuanto a la atención a la prensa, Colapinto hablará con los medios este miércoles a las 11. Pierre Gasly lo hará el jueves a las 13.05 y el viernes a las 8.30. Ese mismo viernes también brindará declaraciones Steve Nielsen, mientras que el argentino no tendrá contacto con la prensa en esa jornada.

A que hora y por dónde ver a Franco Colapinto en Baréin:

Día: de miércoles 11 a viernes 13 de febrero

Hora: 4 a 13hs de Argentina.

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina)

