Pura ilusión: el Director Ejecutivo de Alpine habló de las pruebas de Franco Colapinto

Las primeras pruebas oficiales de la Fórmula 1 en Barcelona le permitieron a Franco Colapinto sumar horas de conducción con el nuevo monoplaza del equipo Alpine, además de dejar en claro que tiene pasta para pelear bien alto. En ese aspecto, el que se mostró contento fue el director técnico ejecutivo de la escudería.

David Sánchez entregó detalles de lo que significó el trabajo de estos días, en una gacetilla difundida recientemente. Allí, se expresó sobre el nibel del argentino. "Franco ha seguido al volante esta mañana tras su primer día en el A526 el lunes. El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas", lanzó.

Alpine está conforme con el rendimiento de los pilotos: Diario LA (1) Por otro lado, también habló maravillas sobre el trabajo de Pierre Gasly. “Pierre se ha puesto al volante por la tarde para seguir familiarizándose con el nuevo coche. Después de un día lluvioso en Silverstone la semana pasada, fue beneficioso para Pierre tener una sesión en seco en buenas condiciones y ahora tiene una buena sensación con el nuevo paquete, lo que debería ser útil mientras se prepara para un día completo en el coche la próxima vez”, indicó sobre el piloto francés.

Respecto a lo que viene, Sánchez admitió que están estudiando como continuarán las pruebas para Colapinto y Gasly dependiendo de varios aspectos. ”Esto depende de una serie de factores, entre los que destaca el tiempo, y hoy hemos seguido con el plan y hemos tenido un día de trabajo muy productivo. Con la vista puesta en el radar meteorológico, mañana por la mañana tomaremos una decisión sobre cuándo será nuestra próxima salida y esperamos continuar con el duro trabajo y el desarrollo de este proyecto 2026″, cerró.

Así le fue a Franco Colapinto en Barcelona: Diseño sin título - 2026-01-27T151118.536 Franco Colapinto, piloto de Alpine. Franco Colapinto cerró su participación en los tests matutinos de Barcelona con el segundo mejor tiempo, ubicándose solo por detrás de George Russell. El piloto argentino completó 56 vueltas sin fallas técnicas, superando el registro del campeón Lando Norris y consolidando a Alpine como la posible sorpresa para la temporada 2026 de Fórmula 1.