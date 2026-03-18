Emotivo discurso de Franco Colapinto para los ingenieros de Alpine: "Estoy muy orgulloso"

El piloto argentino compartió los trabajos de revisión en la sede de la escudería de la Fórmula 1, y abrió su corazón.

Para que un piloto de Fórmula 1 pueda brillar arriba del monoplaza, es necesario el trabajo duro y en silencio de una verdadera multitud de personal. Eso lo sabe muy bien Franco Colapinto, que decidió apoyar a los ingenieros de Alpine dándoles un mensaje de aliento y agradecimiento.

Este miércoles, en la sede central de la escudería francesa, el conductor argentino participó de la jornada de revisión de rendimiento, donde las diversas partes discuten sobre las estrategias, funcionamiento del vehículo, y del equipo en general. Allí, la palabra del nacido en Pilar fue fundamental para empezar a corregir detalles vividos en Australia y China, donde los resultados han ido de menor a mayor.

El discurso de Franco Colapinto a trabajadores de Alpine: Embed "I'm really proud of the effort you've made over the winter."



Franco reflects on the past two races with the team and looks ahead to Japan pic.twitter.com/dkxC3NPlJB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 18, 2026 En ese contexto, Colapinto decidió tomar el micrófono y explicar su presencia. "Solo quería estar acá. Los informes son muy difíciles, no suelen ir bien, pero pienso que este es el primero que tuvimos buenos resultados y un buen arranque de año. Es por lo que estaba tan emocionado", se explayó.

Luego, Franco dedicó una reflexión a los ingenieros que diseñaron y pusieron a punto el A526, agradeciendo la dura tarea llevada a cabo. "Solo quiero decirles que estoy muy orgulloso del esfuerzo que hicieron durante el invierno. Fabricaron un auto muy rápido, dimos muchos pasos hacia adelante", puntualizó al respecto.

Sin embargo, el espíritu competitivo del conductor provocó que rápidamente cambie el tono de su discurso, enfocándose en los desafíos a afrontar en el futuro. "Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y se que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho, no sólo para estar en el top 10 sino para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro", contó.